به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور اطلاعیهای از برگزاری آیین نمادین تجلیل از زمینهسازان، کنشگران، فعالان و خادمان اجتماعات مردمی شبانه، ساعت ۱۱ صبح جمعه ۲۰ شهریور در مصلای امام خمینی(ره) شهر رشت خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
ملت شریف و انقلابی ایران با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و به شهادت رسیدن قائد شهید امت اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، به منظور دفاع از میهن اسلامی، خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، محکومیت حمله ناجوانمردانه و جنایات ضدبشری دشمن آمریکایی صهیونیستی و حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح، مقاومت اسلامی و رزمندگان سلحشور اسلام، در میدان حاضر شد و با برگزاری مستمر اجتماعات مردمی شبانه ثابت کرد که در بزنگاههای سرنوشتساز، با حضور گسترده و پرشور خود در صحنه حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی، مسیر تاریخ را دگرگون ساخته و دشمنان را ناامید میکند.
مردم مقاوم و مبعوثشده ایران اسلامی بیش از ۱۹۰ شب مستمر با حضور در میادین و خیابانهای شهرها و روستاهای سراسر کشور، ضمن بیعت با ولی امر مسلمین آیتالله امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی)، وحدت دینی و انسجام ملی خویش را به نمایش گذاشتند تا سران جهنمی استکبار جهانی بهویژه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و کودککش صهیونیستی بدانند که ایرانیان قهرمان تا پای جان و آخرین نفس پای عهد خود با معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام ایستادهاند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جبهه مقاومت و جنگهای تحمیلی ۱۲روزه و رمضان، به اطلاع مردم غیور و ولایتمدار استان گیلان میرساند آیین نمادین تجلیل از زمینهسازان، کنشگران، فعالان و خادمان اجتماعات مردمی شبانه، ساعت ۱۱ صبح جمعه ۲۰ شهریور با سخنرانی حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی (معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی) در مصلای امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار میگردد.
همچنین آیین تجلیل از زمینهسازان، کنشگران، فعالان و خادمان اجتماعات مردمی شبانه شهرستان رشت، پنجشنبه ۱۹ شهریور همزمان با تجمع شبانه در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) رشت با سخنرانی هادی حقشناس (استاندار گیلان) برگزار خواهد شد.
بیشک حضور گسترده و پرشور عموم مردم، خانوادههای معظم شهدا، فعالان انقلابی و فرهنگی و رسانهای در این مراسم، برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات فرزندان برومند سردار جنگل میافزاید و موجب تشویق و تقویت روحیه زمینهسازان، کنشگران، فعالان، خادمان و مجموعه نیروهای مومن و خلاق بهویژه هنرمندان استان گیلان در ارتقای کمّی و کیفی این حرکت مانای انقلاب اسلامی خواهد شد.
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