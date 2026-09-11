https://mehrnews.com/x3d3bw ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶ کد مطلب 6944108 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶ مشهد شهر خاطرات دوست داشتنی به روایت دهه ۷۰ مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور و اسکان زائران در خیابان های اطراف حرم مطهر رضوی، اوایل دهه ۷۰ را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6944108 کپی شد مطالب مرتبط زیارت دسته جمعی زائر اولی های یزدی به حرم رضوی تشرف جمعی از افراد دارای معلولیت استان یزد به حرم مطهر امام رضا(ع) موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی برچسبها مشهد حرم امام رضا (ع) خراسان رضوی زائران حضرت امام رضا (ع)
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