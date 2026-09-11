  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

مشهد شهر خاطرات دوست داشتنی به روایت دهه ۷۰

مشهد شهر خاطرات دوست داشتنی به روایت دهه ۷۰

مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور  و اسکان زائران در خیابان های اطراف حرم مطهر رضوی، اوایل دهه ۷۰ را مشاهده می کنید. 

دریافت 17 MB
کد مطلب 6944108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه