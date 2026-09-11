به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مظاهر حسینی شامگاه جمعه در جمع مردم بندرعباس با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) و امام شهید بر جایگاه مردم در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام راحل همواره از مردم ایران به نیکی یاد می‌کردند و مردم نیز از ابتدای انقلاب در همه حوادث پای کار نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

وی افزود: امام شهید نیز بر این باور بود که اگر روزی مسئولان و شخصیت‌های انقلاب در میان مردم نباشند، مردم خودشان این مسیر را ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد راه امام و شهدا متوقف شود.

انقلاب اسلامی انقلابی با ویژگی‌های متمایز

مسئول دیدارهای دفتر رهبر شهید انقلاب با بیان اینکه انقلاب اسلامی ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر انقلاب‌ها متمایز می‌کند، گفت: نخستین ویژگی انقلاب ما اسلامی بودن آن است؛ اسلام دینی است که پیامبر خاتم(ص) برای بشریت آورد و ما به این دین افتخار می‌کنیم.

حسینی ادامه داد: آموزه‌های اسلام تنها به مسلمانان محدود نمی‌شود و به ما آموخته است که در برابر ظلم نسبت به هر انسانی بایستیم؛ به همین دلیل برای ما شیعه و سنی تفاوتی ندارد و هر جا مظلومی وجود داشته باشد، وظیفه داریم در کنار او باشیم.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بیان کرد: مردم ایران نشان داده‌اند که برای دفاع از مظلومان آماده پرداخت هزینه هستند و اگر لازم باشد همه هستی خود را برای جلوگیری از گرفتار شدن مردم مظلوم غزه هزینه می‌کنند.

استقلال دستاورد مهم انقلاب اسلامی

وی استقلال را دومین ویژگی انقلاب اسلامی دانست و گفت: جمهوری اسلامی از ابتدا نه به شرق وابسته شد و نه به غرب و شعار ما «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بود.

حسینی با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: دشمنان در طول هشت سال جنگ تحمیلی تلاش کردند استقلال ایران را از بین ببرند، اما رزمندگان و مردم ایستادند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مردم ایران برای دفاع از وطن خود هزینه داده‌اند و شهدای بسیاری را تقدیم کرده‌اند و امروز نیز همین روحیه استقلال‌طلبی و ایستادگی در جامعه وجود دارد.

مردم ستون اصلی انقلاب اسلامی

مسئول دیدارهای دفتر رهبر شهید انقلاب، مردمی بودن را از دیگر ویژگی‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: انقلاب اسلامی از همان روزهای پیش از پیروزی با حضور مردم شکل گرفت و مردم تاکنون نیز در صحنه مانده‌اند.

وی اضافه کرد: حضور مردم در میدان نشان می‌دهد که ملت ایران قدر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را می‌داند و حاضر نیست این دستاوردها را با هیچ بهانه‌ای معامله کند.

حسینی با اشاره به نقش مردم در تداوم انقلاب گفت: این مردم باید قدر جایگاه خود را بدانند و همان‌گونه که امام راحل و امام شهید به مردم امید بسته بودند، مسیر انقلاب را تا رسیدن به اهداف نهایی آن ادامه دهند.

شهادت عاملی که محاسبات دشمن را برهم زده است

وی شهادت را یکی دیگر از ویژگی‌های مهم فرهنگ انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: فرهنگ شهادت موجب شده است دشمن نتواند محاسبات خود را بر ملت ایران تحمیل کند؛ چرا که کسی که از شهادت هراسی ندارد، در برابر تهدید و فشار دشمن عقب‌نشینی نمی‌کند.

حسینی با اشاره به مجاهدت‌های شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی افتخار می‌کرد که برای دفاع از مردم و مظلومان در منطقه ایستاده و در نهایت به شهادت رسید؛ این فرهنگ امروز نیز در میان نیروهای مسلح و مردم ایران وجود دارد.

ولایت‌پذیری و داشتن رهبری سرمایه بزرگ کشور

مسئول دیدارهای دفتر رهبر شهید انقلاب با تأکید بر جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی گفت: ملت ایران سرمایه بزرگی به نام رهبری دارد و این رهبری از دانش، تجربه، شناخت جهان و شجاعت برخوردار است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب سال‌ها پیش بر موضوعاتی همچون اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید کردند و امروز نیز مسئولان باید به این رهنمودها عمل کنند.

حسینی با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های فراوان اقتصادی برخوردار است، گفت: کشور از منابع طبیعی، نیروی انسانی، تولیدکنندگان، نخبگان و بازار منطقه‌ای برخوردار است و باید به جای وابستگی، از این ظرفیت‌ها برای تقویت اقتصاد کشور استفاده کرد.

وحدت شیعه و سنی نیاز امروز جامعه

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات امروز، حفظ وحدت است. دشمنان همواره از راه ایجاد اختلاف میان مردم تلاش کرده‌اند جامعه را تضعیف کنند.

مسئول دیدارهای دفتر رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: در حوادث منطقه نیز مشاهده کردیم که مردم مظلوم غزه عمدتاً از برادران اهل سنت هستند، اما جمهوری اسلامی و مردم ایران در کنار آنها ایستاده‌اند؛ بنابراین نباید اجازه دهیم اختلافات قومی و مذهبی میان مردم ایجاد شود.

مذاکره باید با عزت و منطق دنبال شود

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جمهوری اسلامی مخالف مذاکره منطقی نیست، گفت: مذاکره یکی از راه‌های تعامل است، اما مذاکره‌کنندگان باید با دقت، آگاهی و استدلال قوی وارد شوند.

وی افزود: جمهوری اسلامی جنگ‌طلب نیست و از ابتدای انقلاب هیچ جنگی را آغاز نکرده است؛ در موارد مختلف، این کشور در برابر تجاوز دشمن از خود دفاع کرده است.

حسینی ادامه داد: مذاکره می‌تواند نشان دهد که جمهوری اسلامی اهل منطق و گفت‌وگو است، اما در این مسیر باید عزت مردم ایران، اسلام، قرآن و حقوق مسلمانان و مظلومان جهان مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور و مطالبه‌گری مردم گفت: اگر مردم در صحنه باشند و مسئولان نیز با تصمیم درست عمل کنند، نظام می‌تواند به سمت کمال حرکت کند و بسیاری از مشکلات با تصمیم قاطع و به‌موقع برطرف خواهد شد.