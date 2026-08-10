امام جمعه ایوان: مسئولان پیام حضور مردم را بشنوند

حجتالاسلام سید موسی حسینیمجد در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: حضور پرشور و خودجوش مردم اردستان در بیش از ۱۶۰ شب تجمع، نشاندهنده بصیرت، غیرت، ولایتمداری و پایبندی مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی افزود: مردم ایران با شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و جمعی از سرداران، دانشمندان هستهای و جوانان برومند کشور، با حضور در میدانها و خیابانها اراده خود را برای دفاع از نظام و ایستادگی در برابر دشمنان نشان دادند.
امامجمعه شهرستان ایوان خاطرنشان کرد: امروز جنگ اصلی، جنگ ارادههاست و ملت ایران اراده کرده است که در دفاع از حق و مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی در میدان باقی بماند.
حسینیمجد تصریح کرد: این حضور گسترده مردم ریشه در اعتقادات عمیق آنان به مکتب اهلبیت(ع)، پیامبر اکرم(ص) و فرهنگ عاشورا دارد و ملت ایران با الهام از مکتب سیدالشهدا(ع) در برابر زیادهخواهی و زورگویی دشمنان ایستادگی میکند.
وی بیان کرد: همانگونه که حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا در برابر یزید ایستاد و اجازه نداد دشمن نام و مکتب امام حسین(ع) را محو کند، امروز نیز ملت ایران اجازه نخواهد داد دشمنان اسلام و انقلاب، آرمانهای این ملت را از بین ببرند.
امامجمعه ایوان ادامه داد: مردم اردستان در طول سالهای گذشته همواره در صحنههای مختلف انقلاب حضور داشتهاند و تقدیم شهدای والامقام از این شهرستان، نشاندهنده عمق دلبستگی مردم اردستان به انقلاب اسلامی و ارزشهای آن است.
حسینیمجد اضافه کرد: شهادت رهبر انقلاب در شرایطی که دشمن به خاک کشور تعرض کرده و فرمانده و رهبر بزرگ جهان اسلام را به شهادت رسانده است، داغی سنگین برای ملت ایران است و این مسئله با مذاکره و تفاهم قابل جبران نیست.
وی خاطرنشان کرد: مردم اردستان با وجود گذشت بیش از پنج ماه از آغاز این تجمعات، میدان را خالی نکردهاند و از بسیاری از برنامهها و دیدارهای معمول خود گذشتهاند تا حمایت و وفاداری خود را به نظام اسلامی نشان دهند.
امام جمعه ایوان تصریح کرد: مسئولان جمهوری اسلامی، بهویژه دستگاههای مرتبط با مسائل امنیتی و سیاست خارجی، باید پیام مردم را بشنوند؛ مطالبه عمومی امروز، ایستادگی در برابر دشمن و خونخواهی شهدای عزیز، بهویژه رهبر شهید انقلاب است.
حسینیمجد بیان کرد: دشمنان تصور میکنند با شهادت رهبر انقلاب میتوانند نام و رنگ انقلاب را از جامعه حذف کنند، اما حضور مردم، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و جوانان انقلابی نشان میدهد که این محاسبات نادرست است.
وی ادامه داد: ملت ایران با تکیه بر وعدههای الهی و با هدایت رهبر جدید انقلاب، همچنان در مسیر انقلاب اسلامی ایستاده است و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.
امامجمعه ایوان خاطرنشان کرد: دشمنان در ماههای گذشته هر آنچه در توان داشتند علیه ملت ایران به کار گرفتند، اما ایستادگی مردم نشان داد که اراده ملت ایران همچنان مستحکم است و دشمن در برابر این مقاومت ناکام مانده است.
حسینیمجد تصریح کرد: مسئولان نیز باید با مردم یکرنگ باشند، حضور و مطالبه آنان را جدی بگیرند و با حفظ صلابت و اقتدار، مسیر مقابله با دشمنان و دفاع از منافع ملت ایران را ادامه دهند.
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