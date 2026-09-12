تداوم رگبار و رعدوبرق در شرق استان سمنان؛ کاهش دما در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان هواشناسی، توده هوای کمفشار بارشی که از روز چهارشنبه وارد استان سمنان شده است، امروز نیز بهویژه در نواحی شمالی و شرقی استان فعال خواهد بود و بهتدریج از سمت شرق از استان خارج میشود.
کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای امروز افزایش ابر، بارشهای رگباری و پراکنده در نواحی شمالی و تداوم وزش باد را پیشبینی کردهاند. همچنین روند کاهشی دمای هوا که طی روزهای اخیر آغاز شده، امروز نیز ادامه خواهد داشت.
در مرکز استان سمنان، آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی شده است. در مناطق غربی و صنعتی استان، شامل گرمسار، آرادان و ایوانکی نیز وزش باد و گردوخاک دور از انتظار نیست.
در سرخه نیز وزش باد و گردوخاک پیشبینی میشود، در حالی که ارتفاعات مهدیشهر همچنان شاهد افزایش ابر و بارشهای رگباری خواهند بود. روند کاهشی دمای هوا در این شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.
برای شهرستانهای شاهرود، دامغان و میامی نیز مشابه روز گذشته، تداوم روند کاهشی دما، رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیشبینی شده است.
بارشهای شدید باران در پایان هفته گذشته نیز موجب جاری شدن روانآب در بخشهایی از استان سمنان، بهویژه شهرستانهای دامغان، شاهرود و میامی، شده است.
نظر شما