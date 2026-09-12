هشدار نارنجی هواشناسی در ۸ استان؛ بارش شدید و سیلاب در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۸ استان کشور خبر داد و نسبت به وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت هشدار داد.

بر اساس این هشدار، امروز (شنبه، ۲۱ شهریور) نیمه جنوبی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، ارتفاعات استان‌های تهران و البرز و همچنین دامنه و ارتفاعات استان‌های مازندران و گیلان تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده است که در این مناطق رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ دهد.

همچنین فردا (یکشنبه، ۲۲ شهریور) نیمه شرقی آذربایجان شرقی، شمال زنجان، نیمه جنوبی اردبیل و دامنه و ارتفاعات گیلان شاهد فعالیت این سامانه بارشی خواهند بود.

بر اساس هشدار نارنجی صادرشده، اثر مخاطره این سامانه شامل احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی است.

همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی در توصیه‌های خود بر خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرده و از مردم خواسته است از سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی پرهیز کنند.

بر اساس این هشدار، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری نیز ضروری است.

سازمان هواشناسی همچنین از شهرداری‌ها خواسته است برای پاک‌سازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید آمادگی داشته باشند.

احتیاط در عبور و مرور و خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و همچنین تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی از دیگر توصیه‌های این سازمان برای مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی است.