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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

وقوع ۳ سانحه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۱ نفر مصدوم شدند

وقوع ۳ سانحه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۱ نفر مصدوم شدند

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از وقوع سه سانحه رانندگی در جاده‌های استان خبر داد و گفت: این حوادث مصدومیت ۱۱ نفر را رقم زده است.

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سه سانحه رانندگی طی صبح شنبه در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث در مجموع ۱۱ مصدوم داشته است.

وی به برخورد پژو ۴۰۵ و خاور کیلومتر ۷۶ محور دامغان به سمنان اشاره داشت و ادامه داد: این حادثه مصدومیت پنج نفر را رقم زده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان برخورد تریلی و پراید تاکسی کیلومتر چهار محور سمنان به سرخه را دیگر حادثه مهم رانندگی عنوان کرد و یادآور شد: این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشت.

بزرگی از تصادف نیسان و رنو ساندرو کیلومتر ۵۲ محور میامی به سبزوار یاد کرد و توضیح داد: این حادثه دو نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.

وی با اشاره به اینکه حوادث فوق فوتی نداشتند، خاطر نشان کرد:‌ اما در مهمترین تصادف روز جمعه یعنی واژگونی پراید کیلومتر شش محور میامی به سبزوار یک نفر جان باخت و پنج نفر مصدوم شدند.

کد مطلب 6944651

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