محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت حمایت معیشتی از مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه، اظهار کرد: در این خصوص دو موضوع وجود دارد؛ نخست، بحث افزایش مبلغ کالابرگ است. مجلس جلسه نظارتی بسیار خوبی در این زمینه برگزار کرد و تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص به‌زودی انجام خواهد شد.

وی افزود: این افزایش رقم کالابرگ قرار نیست برای همه دهک‌ها باشد، اما برای چند دهک حتماً افزایش مبلغ کالابرگ در آینده دنبال خواهد شد تا اجرایی شود.

تأکید مجلس بر کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دومین موضوعی که باید پیگیری شود، بحث نظارت بر بازار است. ما از دولت خواسته‌ایم و مجلس در جلسه نظارتی که به زودی برگزار خواهد کرد، حتماً موضوع کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار را دنبال خواهد کرد.

رشیدی ادامه داد: مردم خریدهای روزانه خود را از بازار با قیمت‌های مختلف انجام می‌دهند و علت این وضعیت، نبود نظارت کافی است. دولت باید نظارت داشته باشد و ما نیز حتماً نسبت به این موضوع حساس هستیم و آن را پیگیری خواهیم کرد. دولت نظارت کافی بر بازار ندارد.

وی تصریح کرد: مردم باید امروز، دست‌کم در این شرایط سخت و با توجه به تورم موجود و فشارهای معیشتی، عدالت را در سطح جامعه ببینند و نظارت را احساس کنند، به‌گونه‌ای که بدانند کالایی را که خریداری می‌کنند، با قیمت واقعی عرضه می‌شود و چند برابر قیمت واقعی نیست.

بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از ضعف نظارت است

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درباره عوامل افزایش قیمت‌ها، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها تا حدی به تحریم، فشار اقتصادی و شرایط جنگی بازمی‌گردد، اما همه آن ناشی از این مسائل نیست.

رشیدی افزود: بخشی از این موضوع به نبود کنترل و نظارت دقیق بازمی‌گردد. احتکار وجود دارد و دست‌های پشت پرده‌ای نیز هستند که به دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی، دچار تشویش کردن مردم و ایجاد تلاطم در بازار هستند.

وی ادامه داد: این موضوع هم در مسئله ارز که از قبل وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد، دیده می‌شود و هم در مسائل غیرارزی و کالاهای اساسی که در بازار وجود دارد. همه این موارد نیازمند نظارت جدی و دقیق دولت و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی است.

از عملکرد اقتصادی دولت راضی نیستیم

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت، گفت: ما الان در میانه جنگ هستیم و تغییر مدیران در شرایط جنگی دشوار است، اما ما از عملکرد اقتصادی دولت به‌طور کلی راضی نیستیم و حتماً باید در این خصوص تغییراتی صورت گیرد.

رشیدی افزود: من به‌صورت مستقیم به این موضوع اشاره نمی‌کنم و اگر لازم باشد، در آینده خواهم گفت، اما در حوزه اقتصادی، آن چابکی و توانمندی، نظارت دقیق و پیگیری‌هایی را که مجلس مدنظر دارد و مردم امروز به آن نیاز دارند، نداریم.

دولت باید در سطح وزیران و مدیران اقتصادی تغییر ایجاد کند

وی تأکید کرد: نیازمندیم که دولت خودش در این زمینه ورود کند و تغییراتی در سطح وزیران و برخی از مدیران انجام دهد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتد و خود دولت دست به تغییر نزند، در صورتی که شرایط مقداری بهتر شود- شرایط جنگی پایان یابد-، حتماً مجلس ورود خواهد کرد و استیضاح را به جریان خواهد انداخت.