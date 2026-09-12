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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

اجرای میدانی طرح‌های محله‌محوری و سلام در اردبیل

اجرای میدانی طرح‌های محله‌محوری و سلام در اردبیل

اردبیل- فرماندار اردبیل با تأکید بر سیاست محله‌محوری از بهزیستی و دستگاه‌های مسئول خواست با حضور میدانی و جدی، برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محلات وارد عمل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با اشاره به اجرای طرح محله‌محوری و طرح سلام در سطح شهرستان اردبیل اظهار کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی صرفاً با برگزاری جلسات و برنامه‌های اداری محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حضور میدانی، برنامه‌ریزی هدفمند، آسیب‌شناسی دقیق و ارائه راهکارهای عملیاتی و نتیجه‌بخش در بستر محلات است.

وی با اشاره به تعیین ۵۰ محله شهر اردبیل به عنوان پایلوت اجرای این برنامه‌ها افزود: رویکرد مدیریت شهرستان در این محلات جامع‌محور است و حوزه‌های توانمندسازی، ارتقای خدمات رفاهی و توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی را به صورت توامان در بر می‌گیرد تا شاهد تحول ملموس در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان باشیم.

فرماندار اردبیل همچنین به اهمیت اجرای منسجم «طرح نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) در راستای پیشگیری زودهنگام از آسیب‌ها تأکید کرد و از پیگیری جهت اختصاص و تزریق اعتبارات ویژه برای پروژه‌ها و طرح‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی شهرستان اردبیل خبر داد.

کد مطلب 6944437

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