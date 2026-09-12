  1. هنر
  2. تئاتر
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

«بی/ نابینا» در عمارت هما روی صحنه می‌رود

«بی/ نابینا» در عمارت هما روی صحنه می‌رود

سوران احمدی با نمایش «بی/ نابینا» به تهیه‌کنندگی شاهین خلیلی به عمارت هما می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، «بی/ نابینا» به کارگردانی و نویسندگی سوران احمدی به زودی برای اجرا در عمارت هما آماده می‌شود. این نمایش پس از یک سال تمرین با گروهی پرشمار از بازیگران، روی صحنه می‌رود.

«بی/ نابینا» تازه‌ترین نمایش احمدی پس از ۲ دور اجرای نمایش «سیزن سه» در تهران و تجربه چهارده اجرای پر مخاطب در کردستان محسوب می‌شود.

این نمایش یک اثر تلفیقی است و در خلاصه داستان آن آمده است: «زبانم لال، به دور از جان، چشم نداشتیم بهتر نبود؟»

این اثر به تهیه‌کنندگی شاهین خلیلی تولید می‌شود و قرار است به‌زودی میزبان تماشاگران در عمارت هما باشد.

کد مطلب 6944587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها