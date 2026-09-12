به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، «بی/ نابینا» به کارگردانی و نویسندگی سوران احمدی به زودی برای اجرا در عمارت هما آماده می‌شود. این نمایش پس از یک سال تمرین با گروهی پرشمار از بازیگران، روی صحنه می‌رود.

«بی/ نابینا» تازه‌ترین نمایش احمدی پس از ۲ دور اجرای نمایش «سیزن سه» در تهران و تجربه چهارده اجرای پر مخاطب در کردستان محسوب می‌شود.

این نمایش یک اثر تلفیقی است و در خلاصه داستان آن آمده است: «زبانم لال، به دور از جان، چشم نداشتیم بهتر نبود؟»

این اثر به تهیه‌کنندگی شاهین خلیلی تولید می‌شود و قرار است به‌زودی میزبان تماشاگران در عمارت هما باشد.