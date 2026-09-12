به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کروز، شرکت صنایع تولیدی کروز، شرکت پتروشیمی جمپیلن و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران همکاری سهجانبهای را برای ارتقای کیفیت قطعات پلاستیکی خودرو آغاز کردند. این همکاری به میزبانی کروز و با امضای قرارداد سهجانبه میان طرفین شکل گرفت و توسعه یک گرید جدید پلیپروپیلن متناسب با نیاز صنعت خودرو را دنبال میکند.
در این همکاری، کروز مشخصات فنی و خواص مورد نیاز صنعت خودرو را برای گرید جدید پلیپروپیلن تعریف کرده و پتروشیمی جمپیلن توسعه و تولید این گرید را با استفاده از ظرفیت پژوهشگاه پلیمر دنبال میکند.
پس از تولید نمونه اولیه، کروز و پژوهشگاه پلیمر با انجام آزمایشها و ارزیابیهای تخصصی و دریافت بازخورد از مصرفکنندگان، نتایج را برای اصلاح و بهبود محصول در اختیار جمپیلن قرار خواهند داد. به این ترتیب، نیاز صنعت، توان تولید پتروشیمی و ظرفیت پژوهشی کشور در یک فرایند مشترک به یکدیگر متصل میشوند.
داخلیسازی؛ نقطه آغاز همکاری
نادر عبدالحسینی سخا، مدیرعامل شرکت صنایع تولیدی کروز، با اشاره به تجربه صنعت در سالهای اخیر، داخلیسازی را یکی از الزامات تداوم تولید دانست و گفت: طی ۱۵ سال گذشته و با شروع اولین دور تحریمها، بحث داخلیسازی بهصورت جدی برای ما مطرح شد و جنگهای اخیر نیز نشان داد که این هدفگذاری درست بوده است، چون هرچه تکیه ما بر خارج از مرزها کمتر باشد، احتمال توقف تولید نیز به حداقل میرسد.
بر همین اساس، توسعه مواد اولیه متناسب با نیاز صنعت خودرو نیز بخشی از مسیر داخلیسازی است. در این همکاری، کروز بهعنوان مصرفکننده نهایی، مشخصات فنی مورد نیاز را تعریف کرده و این نیاز را به تولیدکننده ماده اولیه منتقل کرده است.
پاسخ پتروشیمی به نیاز صنعت خودرو
حسین بارگاهی، مدیرعامل پتروشیمی جمپیلن، با اشاره به فاصله موجود میان کیفیت برخی محصولات داخلی و نمونههای وارداتی، بر ضرورت تولید گریدهای تخصصی برای صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: یکی از محصولاتی که در صنعت خودروی کشور تولید و مصرف میشود، داشبورد و پلاستیکهای داخلی خودرو است که مصرفکنندگان به چشم میبینند کیفیت نمونههای وارداتی بالاتر از نمونههای داخلی است. ما وظیفه خود میدانیم که بخشی از این ضعف صنعت خودرو را بهعنوان یک خدمت ملی برطرف کنیم تا هم ایمنی و سلامت را ارتقا دهیم و هم خودروساز نیازی به واردات نداشته باشد.
در این مدل همکاری، توسعه محصول صرفا در مرحله تولید ماده اولیه متوقف نمیشود و محصول تولیدشده در ادامه توسط صنعت و پژوهشگاه مورد ارزیابی قرار میگیرد. همین چرخه رفتوبرگشت میان تولید، پژوهش و مصرف، محصول را به نیاز واقعی صنعت خودرو نزدیکتر میکند.
پیوند دانش و صنعت در مسیر توسعه محصول
مرتضی احسانی، رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، با تاکید بر اهمیت شکلگیری همکاریهای چندجانبه میان صنعت و مراکز علمی گفت: برگزاری جلسات چندجانبهای که باعث شود دانش به عرصه مصرف برسد، آرزوی همه ما بوده است. این همکاری صرفا ناشی از شرایط جدید نیست و اعتقادم این است که کروز با تجربه و دانش و دوراندیشی که دارد، در شرایط دیگر هم این جلسات را برگزار میکرد.
در ادامه این نشست، سخا با اشاره به نقش دانشگاه و مراکز پژوهشی در توسعه صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو شاید تنها صنعتی باشد که ترکیبی از همه رشتههای دانشگاهی است، اما خودش زاینده علم نیست، بلکه مصرفکننده دانش تولیدشده است. پیشرفت صنعت خودرو در سایر کشورها نیز نتیجه پیشرفت آنها در علوم دانشگاهی و بهکارگیری آن در صنعت خودرو است.
همکاری سهجانبه کروز، جمپیلن و پژوهشگاه پلیمر، مدلی برای نزدیکتر شدن نیاز صنعت به ظرفیتهای علمی و تولیدی کشور است. در این مدل، کروز نیاز محصول را تعریف میکند، جمپیلن توسعه و تولید گرید مورد نیاز را دنبال میکند و پژوهشگاه پلیمر نیز در فرایند تحقیق، آزمایش و ارزیابی محصول نقش دارد. این همکاری، مسیر توسعه مواد اولیه تخصصی مورد نیاز صنعت خودرو و کاهش وابستگی به نمونههای وارداتی را دنبال میکند.
نظر شما