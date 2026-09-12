به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا اشرفی صبح شنبه در پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان جنوبی اظهار کرد: تعهد اشتغال استان در سال جاری ۶ هزار و ۷۲۲ فرصت شغلی است که تاکنون ۲ هزار و ۴۲۳ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد ثبت شده و میانگین ثبت اشتغال در شهرستانهای استان به ۳۶ درصد رسیده است.
وی افزود: شهرستانهای سرایان، درمیان و سربیشه بیشترین میزان ثبت اشتغال را در بین شهرستانهای استان داشتهاند و در میان دستگاههای اجرایی نیز بسیج سازندگی با ثبت ۸۰۲ فرصت شغلی در صدر قرار دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز در رتبههای بعدی ثبت فرصتهای شغلی قرار دارند و سازمان بهزیستی برای ایجاد بیش از ۶۳۰ فرصت شغلی در سال جاری تعهد داده است.
اشرفی با اشاره به سهم بخشهای مختلف اقتصادی از اشتغال ثبتشده گفت: ۴۵.۷ درصد فرصتهای شغلی ثبتشده مربوط به بخش صنعت و معدن، ۳۱ درصد مربوط به بخش کشاورزی و ۲۳.۱ درصد مربوط به بخش خدمات است.
وی بیان کرد: از مجموع فرصتهای شغلی ثبتشده، یک هزار و ۳۸۲ فرصت مربوط به بانوان و یک هزار و ۴۱ فرصت مربوط به آقایان بوده است؛ همچنین ۵۱.۶ درصد اشتغال ثبتشده در مناطق شهری و ۴۸.۴ درصد در مناطق روستایی ایجاد شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی درباره وضعیت کاریابیهای استان نیز گفت: در پنج ماه نخست امسال ۲ هزار و ۵۹۳ نفر به کاریابیهای استان مراجعه و تقاضای کار خود را ثبت کردهاند که ۷۲ درصد این افراد مربوط به حوزه خدمات بودهاند.
اشرفی افزود: در این مدت ۸۶۵ فرصت شغلی از طریق کاریابیهای استان شناسایی و ایجاد شده و بخش قابل توجهی از مراجعهکنندگان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر بودهاند.
وی با اشاره به وضعیت مهارتی جویندگان کار گفت: ۷۷ درصد مراجعهکنندگان کاریابیها فاقد مهارت و ۲۳ درصد دارای مهارت بودهاند که ضرورت توجه جدیتر به مهارتآموزی و اتصال آموزشها به نیاز بازار کار را نشان میدهد.
کاهش ۱۲ میلیارد تومانی معوقات کارگری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به موضوع صیانت از اشتغال موجود در واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و برگزاری مستمر جلسات کمیسیون کارگری، میزان معوقات کارگری استان نسبت به ماه گذشته ۹ درصد کاهش یافته و حدود ۱۲ میلیارد تومان از این معوقات کاسته شده است.
وی تأکید کرد: حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی از دغدغههای اصلی حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در این زمینه باید از ظرفیتهای موجود برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار استفاده شود.
اشرفی همچنین از حمایت از یک هزار و ۱۷۷ نفر در حوزه تأمین اجتماعی و کار در شرایط جنگی خبر داد و گفت: حمایت از طرحهای دانشبنیان و ایجاد فرصت شغلی برای فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز در دستور کار قرار گرفته و مکاتبات لازم با بانکهای عامل و دستگاههای تخصصی انجام شده است.
۲۵ بازارچه عرضه محصولات خرد و خانگی در استان
وی با اشاره به اجرای طرح ایجاد بازارچههای دائمی عرضه محصولات خرد و خانگی گفت: تاکنون ۲۵ بازارچه در شهرستانهای خراسان جنوبی راهاندازی شده و این بازارچهها با همکاری دستگاههایی مانند میراث فرهنگی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بسیج سازندگی، فرمانداریها، شهرداریها و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فعال شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: در قالب طرح «هزار بازار»، ۲۸ جلسه در شهرستانهای استان برگزار و ۲۵ نمایشگاه برای عرضه محصولات تولیدکنندگان خرد و خانگی برپا شده است.
اشرفی گفت: روند فعالیت این بازارچهها بهصورت مستمر ارزیابی میشود و گزارش عملکرد استان نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارائه میشود.
۲۰۲ میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی
وی با اشاره به اعتبارات حوزه مشاغل خانگی خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس سهمیه تعیینشده، ۸۴ میلیارد تومان اعتبار استانی و ۱۱۸ میلیارد تومان اعتبار ملی برای مشاغل خانگی استان اختصاص یافته است.
اشرفی تأکید کرد: بانکهای عامل باید برای تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغالزا و جذب کامل اعتبارات ابلاغی اهتمام ویژه داشته باشند و از پرداخت تسهیلات فاقد توجیه و اعتبارسنجی لازم نیز جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت راستیآزمایی اشتغالهای ثبتشده، نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه تخصصی اشتغال، حفظ و صیانت از نیروهای کار شرکتی و پیگیری طرحهای موفق اشتغالزا تأکید کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در دو جلسه برگزارشده کارگروه تخصصی اشتغال، ۱۶ مصوبه به تصویب رسیده که ۱۳ مصوبه بهطور کامل اجرا شده و سه مصوبه نیز در دست اقدام است.
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