۹۹ درصد اعتبارات عمرانی استان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه امروز شنبه در جلسه جذب اعتبارات عمرانی گفت: امروز جلسه جذب اعتبارات عمرانی را هم در بخش ملی و هم در بخش استانی برگزار کردیم و تا پایان شهریور ماه فرصت وجود دارد تا پرونده سال مالی عمرانی بسته شود.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب جذب اعتبارات افزود: خوشبختانه اقدامات صورت‌گرفته باعث شده میزان جذب اعتبارات در هر دو بخش ملی و استانی در تراز بالایی باشد و عدد فعلی حدود ۹۹ درصد جذب است که قابل‌توجه محسوب می‌شود.

استاندار خوزستان با اعلام رقم باقی‌مانده اعتبارات تصریح کرد: ۲۸۵ میلیارد تومان اعتبار باقی مانده که در بین دستگاه‌های مختلف توزیع شده و ان‌شاءالله در روزهای آینده جذب خواهد شد.

موالی‌زاده با اشاره به ترکیب اعتبارات جذب‌شده بیان کرد: در مجموع ۲۱.۵ همت اعتبار داشته‌ایم که حدود ۱۶ همت مربوط به اعتبارات ملی و بالغ بر ۵ همت مربوط به اعتبارات استانی بوده و خوشبختانه جذب شده است.

وی با تأکید بر واقعی بودن جذب اعتبارات اظهار داشت: تأکید ما به دستگاه‌ها این بوده که جذب کاملاً واقعی باشد؛ در یکی از بخش‌ها که شبهه‌ای وجود داشت، سند برگشت داده شد تا اصلاح لازم صورت بگیرد و این دغدغه وجود دارد که جذب اعتبارات حتماً واقعی باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت جذب به‌موقع تخصیص‌ها گفت: وقتی تخصیصی صورت می‌گیرد، باید در زمان مقرر جذب انجام شود و ما سال گذشته ۲۳ جلسه در این زمینه تشکیل دادیم که شخصاً اداره کردم تا جذب اعتبارات محقق شود.

موالی‌زاده در ادامه با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌ها افزود: بحث مولدسازی نیز در این جلسه مطرح شد و برآورد ما حدود ۴۱ همت است که می‌توانیم مولدسازی کنیم و این خودش نکته قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر تسریع روند مولدسازی تصریح کرد: باید تلاش کنیم این روند تسریع شود و مقرر شد آسیب‌شناسی صورت بگیرد تا راهکارهای تبدیل این دارایی‌ها به وجوهی که بتوان بر اساس آن پروژه تعریف کرد، شناسایی شود و کار عمرانی به سامان برسد.

استاندار خوزستان در پایان با قدردانی از تلاش دستگاه‌ها اظهار داشت: تلاش دستگاه‌ها در این زمینه علی‌رغم جنگ و مشکلات متعدد واقعاً خوب بوده و ان‌شاءالله در روزهای آینده نیز همان ۲۸۵ میلیارد تومان باقی‌مانده جذب خواهد شد.