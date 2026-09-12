شکایت بنیاد شهید رئیسی از ادعای کذب بلاگر اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید آیت‌الله رئیسی از یک بلاگر اقتصادی، به دلیل ادعاهای مطرح‌شده درباره شهیدرئیسی شکایت کرد.



این بلاگر اقتصادی مدعی شد در دولت شهید رئیسی از او خواسته شده مباحث اقتصادی را به رئیس‌جمهور آموزش دهد و این مطالب در قالب انیمیشن تولید شود.



وی همچنین مدعی شد این محتواها باید کوتاه و کمتر از سه دقیقه باشد، چراکه به گفته او «ذهن شهید رئیسی فرّار است».



در پی انتشار این اظهارات، بنیاد شهید آیت‌الله رئیسی با طرح شکایت، این ادعاها را کذب دانسته و نسبت به اظهارات مطرح‌شده درباره رئیس‌جمهور شهید واکنش حقوقی نشان داده است.



میانگین رشد اقتصادی ایران در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بود، اما رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۵.۶، پنج و نزدیک به ۶ درصد رسید.