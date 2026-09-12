کشتی حامل ۳۲ هزار تن برنج در بندر امام پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان‌نژادیان پیش از ظهر امروز شنبه اظهار کرد: این محموله پس از عملیات تخلیه، مطابق با برنامه و ابلاغیه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، به استان‌های مختلف کشور ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به تداوم ورود کالاهای اساسی به کشور تصریح کرد: این کشتی، دومین محموله بزرگ کالاهای اساسی است که در این روزها وارد بندر امام خمینی (ره) می‌شود؛ پیش از این نیز یک فروند کشتی حامل گندم در این بندر پهلو گرفته و عملیات تخلیه آن با موفقیت انجام شده بود.

جهان‌نژادیان در ادامه افزود: سرعت در تخلیه و ارسال به‌موقع کالاهای اساسی به استان‌های نیازمند، یکی از الزامات مهم در شرایط فعلی است تا روند تأمین و تنظیم بازار با خللی مواجه نشود.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی بندر امام خمینی در تأمین نیازهای کشور خاطرنشان کرد: کارکنان اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، آمادگی کامل خود را برای تسهیل در فرآیند ورود و توزیع کالاهای اساسی اعلام می‌کنند.

مدیرکل غله با اشاره به استمرار روند تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه‌های رسمی، ورود کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به کشور به‌صورت منظم در حال انجام است و ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز کشور با دقت دنبال می‌شود.