به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در سی‌ونهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش با قدردانی از عوامل اجرایی برگزاری آزمون‌های نهایی، اظهار کرد: در جریان برگزاری آزمون‌های نهایی، یک میلیون و ۷۵۰ هزار دانش‌آموز در این فرایند شرکت کردند و در مجموع ۱۱ میلیون آزمون برگزار شد. این فرایند در پنج هزار و ۵۰۰ مرکز آزمون به اجرا درآمد و مجموعه گسترده‌ای از مدیران، رؤسلکه قدردانی از مجموعه همکارانی است که در فرایند برگزاری و تصحیح آزمون‌های نهایی مشارکت داشتند. تاکنون ۸۹ درصد تصحیح اول و دوم پایه دوازدهم و ۹۳ درصد تصحیح اول و دوم پایه یازدهم انجام گرفته است.

فولادوند با تقدیر از روسای مناطق آموزش و پرورش، مدیران کل و سایر عوامل اجرایی آزمون‌ها گفت: همه عزیزانی که در فرایند برگزاری آزمون‌ها حضور داشتند، در این کار بزرگ نقش داشتند و بابت تلاش بی‌وقفه آنان در طول این مدت قدردانی می‌کنم.

وی همچنین از مقام عالی وزارت آموزش و پرورش برای فرماندهی و پذیرش مسئولیت این فرایند مهم تشکر کرد و افزود: برگزاری آزمون‌های نهایی یک فرایند گسترده و مهم بود که با همکاری بخش‌های مختلف آموزش و پرورش به انجام رسید.

اولویت نخست؛ تحول در نظام ارزشیابی

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با تشریح اولویت‌های این مرکز برای سال آینده گفت: در حوزه مرکزی، نخستین اولویت برای سال آینده تحول در نظام ارزشیابی است؛ به این معنا که از تمرکز صرف بر آزمون‌های پایانی به سمت نظام جامع ارزشیابی مستمر حرکت کنیم.

وی ادامه داد: همان‌طور که استحضار دارید، در سال گذشته تمرکز اصلی بر آزمون‌های پایانی بود. امسال نیز بخش قابل توجهی از ظرفیت نظام آموزشی درگیر آزمون‌های نهایی شد، اما برای پایه‌های پایین‌تر از پایه دهم لازم است توجه بیشتری به آزمون‌های مستمر و آزمون‌های تکمیلی داشته باشیم.

فولادوند با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سنجش دانش‌آموزان تصریح کرد: نباید تنها آزمون پایانی ملاک قضاوت درباره وضعیت تحصیلی دانش‌آموز باشد. باید به سمت استفاده از آزمون‌های مستمر و سایر روش‌های ارزشیابی حرکت کنیم تا تصویری دقیق‌تر از فرایند یادگیری دانش‌آموز به دست آید. ارزشیابی باید از یک رویکرد صرفاً پایانی فاصله بگیرد و مجموعه عملکرد دانش‌آموز در طول فرایند آموزش و یادگیری را مورد توجه قرار دهد.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش یکی دیگر از محورهای مورد توجه این مرکز را استریزی برای بهبود کیفیت آموزش مورد استفاده قرار گیرد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه مطرح شده، سازماندهی تخصصی نیروهای مرتبط با آزمون‌هاست تا از ظرفیت تخصصی همکاران در این حوزه به شکل مناسب‌تری استفاده شود.

توانمندسازی سرمایه انسانی در حوزه آزمون‌های نهایی

فولادوند توانمندسازی سرمایه انسانی را از دیگر اولویت‌های سال آینده عنوان کرد و گفت: یکی از اولویت‌های سال آینده، توانمندسازی سرمایه انسانی در حوزه‌های مرتبط با آزمون‌های نهایی است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه اظهار کرد: تاکنون دو دوره برگزار کرده‌ایم و امیدواریم در سال آینده نیز این دوره‌ها را ادامه دهیم و دوره سوم را برگزار کنیم.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش هدف از برگزاری این دوره‌ها را آشنایی بیشتر همکاران با روش‌های جدید سنجش و ارزشیابی عنوان کرد و افزود: لازم است همکاران را با روش‌های جدید سنجش و ارزشیابی آشنا کنیم، زیرا برخی از همکاران سالیان زیادی از زمان فارغ‌التحصیلی‌شان گذشته و ممکن است با آخرین روش‌ها و الگوهای سنجش آشنایی کافی نداشته باشند.

فولادوند ادامه داد: از این دوره‌های آموزشی استفاده خواهیم کرد تا همکاران با الگوهای روز سنجش و ارزشیابی آشنایی کامل پیدا کنند و بتوانند این روش‌ها را در فرایندهای آموزشی و ارزشیابی به کار بگیرند.

وی با اشاره به نقش مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در اجرای آزمون‌ها افزود: از رؤسای مناطق آموزش و پرورش، مدیران کل و همه همکارانی که در این فرایند نقش داشتند، به‌ویژه عوامل اجرایی آزمون‌ها که شبانه‌روزی پای کار بودند، تشکر می‌کنم.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش همچنین از همراهی مسئولان و دست‌اندرکاران این فرایند قدردانی کرد و بر ادامه مسیر برای ارتقای کیفیت نظام سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش تأکید کرد.

بر اساس محورهای مطرح‌شده از سوی فولادوند، تغییر رویکرد نظام آموزشی از ارزشیابی مبتنی بر نتیجه یک آزمون پایانی به سمت ارزشیابی جامع و مستمر، استفاده آموزشی از نتایج آزمون‌های نهایی، سازماندهی تخصصی نیروهای مرتبط با آزمون‌ها و توانمندسازی سرمایه انسانی، چهار محور مهم برنامه‌های مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش برای سال آینده خواهد بود.