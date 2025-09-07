به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محسن زارعی رئیس مرکز ارزشیابی تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش صبح امروز در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

زارعی در ابتدای نشست خبری با مقایسه تطبیقی بین نتایج کنکور سال ۱۴۰۴ و سال‌های گذشته گفت: در میان برگزیدگان و رتبه‌های برتر زیر ۳۰۰۰ در کنکور، ۲ از دانش آموزان دهک‌های بالا کاسته شده و ۲ درصد دانش آموزان دهک‌های پایین افزایش یافته است. در حقیقت کنکور توانسته است به سمت عدالت آموزشی حرکت کند. تاثیر امتحانات نهایی در کنکور موجب شد تا دو درصد بیشتر از دانش آموزان دهک های پایین و کم برخوردار برتر حضور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مدارس نمونه دولتی و سمپاد مدارس دولتی هستند؛ گفت: امروز دانش آموزان دهک‌های پایین هم می‌توانند در مدارس سمپادی حضور داشته باشند. مدارس سمپاد هم همیشه محل تحصیل دانش آموزان مختلف با دهک های گوناگون درآمدی بوده است و اساس شکل‌گیری مدارس سمپاد هم همین توجه به عدالت آموزشی بوده است.

زارعی در خصوص تحلیل روند میانگین نمرات گروه‌های همپایه در دوازدهم گفت: امسال دانش آموزان در پایه یازدهم در ۶ درس در امتحانات نهایی شرکت کردند و امسال هم برای تطبیق وضعیت نمرات همان دانش آموزان در پایه دوازدهم در همان شکل بررسی شد. بر این اساس دانش آموزان در رشته ریاضی ۲۵ صدم درصد رشد داشتند اما دانش آموزان در رشته های علوم تجربی، معارف اسلامی و علوم انسانی کاهش داشتند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی کشور افزود: متاسفانه میانگین نمرات دانش آموزان پایه دهم سال گذشته که امسال در امتحانات نهایی پایه یازدهم شرکت کردند؛ در همه رشته‌ها با کاهش معدل مواجه شدند.

سهم مدارس سمپاد از رتبه‌های برتر کنکور بیشتر از سایر مدارس است

زارعی افزود: اینکه سهم مدارس سمپاد از رتبه‌های برتر کنکور بیشتر از سایر مدارس است طبیعی است و اصلاً این مسئله خلاف عدالت نیست زیرا در مدارس سمپاد همه دانش آموزان از همه اقشار حضور دارند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با بیان اینکه ما استعدادهای برتر را غربال می‌کنیم و به مدارس سمپاد می فرستیم؛ گفت: طبیعتاً اثر خروجی این مسأله در رتبه‌های برتر کنکور بیشتر بوده و حتماً سهم سمپاد همیشه حتماً بیشتر است که اگر نباشد اصلاً فلسفه تاسیس مدارس سمپاد زیر سوال می رود.

رئیس مرکز ارزشیابی تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با بیان اینکه در یک آزمون استاندارد هم شرایط استاندارد لحاظ شده است ؛ گفت: پیشنهاد ما عمل به قانون برنامه هفتم توسعه است که بر اساس آن بتوانیم در مدارس ابتدایی هم به صورت استاندارد امتحاناتی برگزار کنیم.

ه اعتراض دانش آموزان به نمرات امتحان نهایی کاهش یافت

وی در خصوص اعتراض به نمرات امتحانات نهایی هم گفت: امسال نسبت به سال گذشته اعتراض دانش آموزان به نمرات امتحان نهایی کاهش یافت . میزان ارجاع به تصحیح سوم نزدیک به ۲۶ درصد بود که نسبت به سال گذشته شاهد کاهش این ارجاعات بودیم. البته هنوز آمار قطعی نداریم که اعتراضات تا چه اندازه درست بوده و تا چه اندازه اعتراضات نادرست بوده است

زارعی در خصوص اعلام نمرات امتحانات شهریور ماه هم گفت: تمامی نمرات تا پایان وقت اداری امروز اعلام خواهد شد و دانش آموزان تا ۷۲ ساعت فرصت دارند به این نمرات اعتراض کنند.