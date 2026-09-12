به گزارش خبرنگار مهر، علی زندیه ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح گستردگی وظایف و مأموریتهای سازمانی این نهاد امدادرسان اظهار داشت: دامنه خدمات نیروهای جانبرکف آتشنشانی به مهار و فرونشاندن شعلههای آتش منحصر نیست، بلکه هرگونه رویداد و شرایط اضطراری که سلامت و آرامش شهروندان را تهدید کند و مهار آن خارج از توان افراد عادی باشد، در قلمرو تکالیف و خدمات این مجموعه امدادی قرار دارد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم به تنوع و پیچیدگی مأموریتهای بخش امداد و نجات اشاره کرد و افزود: امدادرسانی در حوادث ناشی از نقص آسانسور، سقوط افراد به اعماق چاهها و گودبرداریها، آوار و ریزش ناگهانی سازهها، رهاسازی افراد و اشیای گیرکرده و همچنین مقابله با خطرات ناشی از جانوران و حیوانات موذی، بخشی از رسالتهای روزمره امدادگران برای حراست از ایمنی جامعه است.
وی با اشاره به حجم بالای اقدامات عملیاتی این سازمان در سال گذشته تصریح کرد: در طول سال گذشته پرسنل خدوم آتشنشانی قم نزدیک به ۱۲ هزار عملیات گوناگون را با موفقیت به سرانجام رساندند که بخش چشمگیری از این آمار به مأموریتهای مرتبط با امداد و نجات شهری اختصاص داشته است.
زندیه با تفکیک سهم حوادث مربوط به سامانههای بالابر در آمار سالانه بیان کرد: بالغ بر یکهزار و ۸۰۰ مورد از کل مأموریتهای ثبتی، مستقیماً به نجات محبوسشدگان و رفع نواقص ناشی از رخدادهای آسانسور مربوط میشد که این رقم سهم قابلتوجهی از عملیاتهای امدادی را شامل میشود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم به دلایل فصلی اوجگیری این قبیل حوادث پرداخت و گفت: همزمان با فرارسیدن روزهای گرم سال و وقوع خاموشیهای مقطعی، آمار حوادث و توقف ناگهانی کابینهای آسانسور روندی صعودی به خود میگیرد و چالشهای امدادی مضاعفی را پدید میآورد.
وی لزوم پیشگیری و رعایت توصیههای ایمنی را حیاتی دانست و ادامه داد: ارتقای سطح فرهنگ ایمنی و اهتمام به توصیههای کارشناسی میتواند نقش ارزندهای در پیشگیری از محبوس شدن شهروندان در این سامانهها ایفا نماید.
زندیه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارها در شرایط ناپایداری انرژی تصریح کرد: از عموم همشهریان گرامی تقاضا داریم در ساعات اعلامشده پیرامون مدیریت بار شبکه یا هنگام بروز نوسان و قطعی جریان برق، اکیداً از به کارگیری بالابرها اجتناب ورزند تا از گرفتار شدن در شرایط اضطراری ممانعت شود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در پایان یادآور شد: نیروهای نجاتگر آتشنشانی به صورت شبانهروزی در ایستگاههای مختلف شهری آماده ارائه خدمات و استقرار در صحنه سوانح هستند، اما مشارکت آگاهانه شهروندان بزرگترین پشتوانه در کاهش حوادث و حفظ جان انسانها به شمار میرود.
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