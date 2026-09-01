۱۷۷ حادثه آسانسور در گرگان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شاکری با تشریح عملکرد این سازمان در مردادماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: آتش‌نشانان گرگانی طی یک ماه گذشته در مجموع ۳۲۶ عملیات امداد و نجات، اطفای حریق و خدمات ایمنی برای حفظ جان و مال شهروندان حضور یافتند.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، از مجموع عملیات‌های انجام‌شده، ۱۷۷ مورد مربوط به حوادث آسانسور و محبوس شدن شهروندان در کابین آسانسور بوده که بیشترین سهم از مأموریت‌های امدادی مردادماه را به خود اختصاص داده است.

شاکری ادامه داد: در این مدت همچنین ۳۱ مورد حریق علفزار، ۱۸ مورد امداد و رفع مزاحمت حیوانات، ۱۳ مورد حریق منازل مسکونی، ۱۳ مورد محبوس شدن افراد، ۹ مورد بازگشایی درب و هشت مورد حریق خودرو در گرگان ثبت و توسط نیروهای آتش‌نشانی پوشش داده شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان با اشاره به ثبت ۵۷ مورد از سایر حوادث و خدمات، خاطرنشان کرد: آمار عملیات‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مأموریت‌های امدادی آتش‌نشانان در مردادماه به حوادث آسانسور اختصاص داشته است.

وی یکی از عوامل اصلی افزایش این نوع حوادث را قطعی‌های ناگهانی برق عنوان کرد و گفت: نوسانات و قطعی برق موجب شده است بخشی از شهروندان در کابین آسانسور محبوس شوند و آتش‌نشانان برای نجات آنها وارد عمل شوند.

شاکری از شهروندان خواست در زمان‌هایی که احتمال قطعی برق وجود دارد، تا حد امکان از آسانسور استفاده نکنند و افزود: مدیران ساختمان‌ها نیز باید نسبت به سرویس و نگهداری منظم آسانسورها و اطمینان از سلامت تجهیزات و سیستم‌های اضطراری اقدام کنند.

وی همچنین درباره نحوه رفتار شهروندان هنگام گرفتار شدن در آسانسور تأکید کرد: افراد محبوس باید خونسردی خود را حفظ کنند و از انجام اقدامات خطرناک برای خروج از کابین خودداری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی گرگان گفت: شهروندان در صورت محبوس شدن در آسانسور باید در سریع‌ترین زمان ممکن با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند تا نیروهای آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان برای امدادرسانی و خارج کردن افراد از کابین اعزام شوند.