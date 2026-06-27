انجام ۹۱ عملیات اطفای حریق و ۸۴ مأموریت امدادی در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، احمد موغاری، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خردادماه سال جاری، ۱۷۵ مورد حادثه و حریق به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک گزارش شد که نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان به آن‌ها رسیدگی کردند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک با بیان اینکه از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۹۱ مورد مربوط به اطفای حریق و ۸۴ مورد مربوط به امداد و نجات و بازدید ایمنی بوده است، افزود: بیشترین مأموریت‌های امدادی مربوط به ۳۷ مورد محبوس شدن افراد در آسانسور، ۱۹ مورد امدادرسانی به حیوانات و هشت مورد حادثه انگشتر بوده است.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان همچنین در ۲۳ مورد آتش‌سوزی واحدهای مسکونی، ۱۵ مورد حریق وسایل نقلیه، ۱۲ مورد حریق اماکن تجاری، ۱۲ مورد آتش‌سوزی زمین‌های کشاورزی و کلش، ۱۶ مورد حریق سطل زباله، ضایعات و نیزار، ۶ مورد حریق پارک و فضای سبز، دو مورد حریق صنعتی و سایر حوادث حضور یافتند.

موغاری با اشاره به دیگر مأموریت‌های انجام‌شده خاطرنشان کرد: در این مدت شش مورد نشست زمین و گودبرداری، یک مورد ریزش ساختمان و چاه، چهار مورد نشت آب و آب‌گرفتگی، سه مورد حادثه کابل شبکه و ترانس برق، شش مورد تصادف وسایل نقلیه و دو مورد اقدام به خودکشی نیز توسط نیروهای آتش‌نشانی عملیاتی شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک گفت: در مجموع این مأموریت‌ها، هفت نفر شامل نیروهای عملیاتی و شهروندان مصدوم و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.