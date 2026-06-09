معصومه حسنی خونسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن فصل تابستان، کتابخانه‌های عمومی استان کردستان میزبان اجرای طرح فرهنگی «آفتاب‌خوانی ۱۴۰۵» خواهند بود؛ طرحی که با هدف افزایش انس با کتاب و فراهم کردن بستری برای بهره‌مندی هدفمند از اوقات فراغت برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در قالب این طرح، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مهارتی برای گروه‌های مختلف سنی پیش‌بینی شده تا کتابخانه‌های عمومی در ایام تابستان نقش پررنگ‌تری در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان ایفا کنند.

وی خاطر نشان کرد: قصه‌گویی، بلندخوانی، نشست‌های کتاب‌خوان، معرفی و جمع‌خوانی کتاب، کارگاه‌های خلاقیت و مهارت‌آموزی، آموزش نقاشی و هنرهای دستی، مسابقات فرهنگی و کتابخوانی و همچنین برنامه‌های علمی و آموزشی از جمله فعالیت‌هایی است که در چارچوب این طرح برگزار خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان یادآور شد: طرح «آفتاب‌خوانی ۱۴۰۵» با بهره‌گیری از ظرفیت کتابداران، مربیان و فعالان فرهنگی، درصدد ایجاد فضایی پویا و آموزشی برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌هاست تا ضمن تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، زمینه رشد فکری و شکوفایی استعدادهای آنان نیز فراهم شود.

حسنی خونسار ادامه داد: برگزارکنندگان این طرح معتقدند توسعه فعالیت‌های فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی می‌تواند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش مشارکت اجتماعی نسل جوان داشته باشد.

وی اضافه کرد: طرح «آفتاب‌خوانی ۱۴۰۵» در طول فصل تابستان در کتابخانه‌های عمومی سراسر استان کردستان اجرا خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات برنامه‌ها و نحوه ثبت‌نام به نزدیک‌ترین کتابخانه عمومی محل سکونت خود مراجعه کنند.