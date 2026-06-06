به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر شنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گرمسار در فرمانداری، از جانمایی و اختصاص زمین برای احداث پروژه مهم کتابخانه مرکزی در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: با توجه به اختصاص زمین برای این پروژه و پیگیریهای انجامشده در استان لازم است با همکاری دستگاههای ذیربط، روند اجرایی آن تسریع شود تا در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از کتابخانهای استاندارد و در شأن مردم کتابخوان شهرستان گرمسار باشیم.
فرماندار گرمسار در ادامه با تأکید بر نقش محوری کتاب و کتابخوانی در ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: توسعه فرهنگ مطالعه، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است.
همتی ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند همافزایی همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی شهرستان است.
وی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد فرهنگی کتابخانههای عمومی شهرستان افزود: در حال حاضر پنج باب کتابخانه نهادی و یک کتابخانه مشارکتی در زندان گرمسار فعال است که در مجموع بیش از سه هزار عضو ثبتشده دارند
فرماندار گرمسار با اشاره به راهاندازی کتابخانه سیار تصریح کرد: فعالسازی این ظرفیت فرهنگی، امکان دسترسی آسانتر شهروندان به منابع مطالعاتی را فراهم کرده و میتواند نقش مؤثری در گسترش عدالت فرهنگی، بهویژه در مناطق کمبرخوردار ایفا کند.
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