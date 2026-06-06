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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

زمین کتابخانه مرکزی گرمسار اختصاص یافت؛ نیازمند همراهی دستگاه‌ها هستیم

زمین کتابخانه مرکزی گرمسار اختصاص یافت؛ نیازمند همراهی دستگاه‌ها هستیم

گرمسار- گرمسار از اختصاص زمین برای احداث کتابخانه مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت: با جانمایی این پروژه فرهنگی، اکنون نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند ساخت هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر شنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گرمسار در فرمانداری، از جانمایی و اختصاص زمین برای احداث پروژه مهم کتابخانه مرکزی در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: با توجه به اختصاص زمین برای این پروژه و پیگیری‌های انجام‌شده در استان لازم است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، روند اجرایی آن تسریع شود تا در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از کتابخانه‌ای استاندارد و در شأن مردم کتابخوان شهرستان گرمسار باشیم.

فرماندار گرمسار در ادامه با تأکید بر نقش محوری کتاب و کتاب‌خوانی در ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: توسعه فرهنگ مطالعه، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.

همتی ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی شهرستان است.

وی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد فرهنگی کتابخانه‌های عمومی شهرستان افزود: در حال حاضر پنج باب کتابخانه نهادی و یک کتابخانه مشارکتی در زندان گرمسار فعال است که در مجموع بیش از سه هزار عضو ثبت‌شده دارند

فرماندار گرمسار با اشاره به راه‌اندازی کتابخانه سیار تصریح کرد: فعال‌سازی این ظرفیت فرهنگی، امکان دسترسی آسان‌تر شهروندان به منابع مطالعاتی را فراهم کرده و می‌تواند نقش مؤثری در گسترش عدالت فرهنگی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار ایفا کند.

کد مطلب 6851962

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