به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ۱۵ تا ۲۰ شهریورماه در کشور اردن برگزار شد و ساغر جندقی، دانشآموز سمنانی، با حضور در رقابتهای رده جوانان و وزن مثبت ۶۶ کیلوگرم، موفق شد روی سکوی نایبقهرمانی قاره کهن قرار گیرد.
جندقی از چهرههای موفق کاراته استان سمنان در ردههای پایه است و پیش از این نیز در رقابتهای آسیایی افتخارآفرینی کرده است.
این ورزشکار سمنانی در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۴ که در فیلیپین برگزار شد، در رده نوجوانان به مقام قهرمانی آسیا دست یافت و در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ در قزاقستان نیز در رده نوجوانان، عنوان سوم آسیا را به دست آورده بود.
کسب نایبقهرمانی آسیا در رده جوانان، سومین افتخار آسیایی جندقی در سالهای اخیر محسوب میشود.
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