  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

دانش‌آموز سمنانی نایب‌قهرمان کاراته جوانان آسیا شد

دانش‌آموز سمنانی نایب‌قهرمان کاراته جوانان آسیا شد

سمنان- ساغر جندقی، دانش‌آموز پایه یازدهم دبیرستان دخترانه امامی سمنان، در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ اردن در رده جوانان و وزن مثبت ۶۶ کیلوگرم، عنوان نایب‌قهرمانی آسیا را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ۱۵ تا ۲۰ شهریورماه در کشور اردن برگزار شد و ساغر جندقی، دانش‌آموز سمنانی، با حضور در رقابت‌های رده جوانان و وزن مثبت ۶۶ کیلوگرم، موفق شد روی سکوی نایب‌قهرمانی قاره کهن قرار گیرد.

جندقی از چهره‌های موفق کاراته استان سمنان در رده‌های پایه است و پیش از این نیز در رقابت‌های آسیایی افتخارآفرینی کرده است.

این ورزشکار سمنانی در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۴ که در فیلیپین برگزار شد، در رده نوجوانان به مقام قهرمانی آسیا دست یافت و در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ در قزاقستان نیز در رده نوجوانان، عنوان سوم آسیا را به دست آورده بود.

کسب نایب‌قهرمانی آسیا در رده جوانان، سومین افتخار آسیایی جندقی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

کد مطلب 6944795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها