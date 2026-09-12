به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه وشهرسازی دولت شهید رئیسی در فضای مجازی نوشت: واشنگتن ریسک صادر می‌کند؛ اروپا قبضش را می‌دهد: نرخ گاز اروپا ۹.۹برابر آمریکاست؛ تورم انرژی به ۱۴.۳٪ رسیده و قیمت انرژی در سطح تولیدکننده ۱۲.۹٪ بالا رفته است.فشار بیشتر بر ایران یعنی هزینه تولید و تورم بیشتر برای متحدان آمریکا؛ بازار انرژی تخفیف سیاسی نمی‌دهد. #برای_ایران_بنویسیم