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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

بذرپاش: واشنگتن ریسک صادر می‌کند؛ اروپا قبضش را می‌دهد

بذرپاش: واشنگتن ریسک صادر می‌کند؛ اروپا قبضش را می‌دهد

وزیر راه وشهرسازی دولت سیزدهم نوشت: واشنگتن ریسک صادر می‌کند؛ اروپا قبضش را می‌دهد: نرخ گاز اروپا ۹.۹برابر آمریکاست؛ تورم انرژی به۱۴.۳٪ رسیده و قیمت انرژی سطح تولیدکننده ۱۲.۹٪ بالا رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه وشهرسازی دولت شهید رئیسی در فضای مجازی نوشت: واشنگتن ریسک صادر می‌کند؛ اروپا قبضش را می‌دهد: نرخ گاز اروپا ۹.۹برابر آمریکاست؛ تورم انرژی به ۱۴.۳٪ رسیده و قیمت انرژی در سطح تولیدکننده ۱۲.۹٪ بالا رفته است.فشار بیشتر بر ایران یعنی هزینه تولید و تورم بیشتر برای متحدان آمریکا؛ بازار انرژی تخفیف سیاسی نمی‌دهد. #برای_ایران_بنویسیم

کد مطلب 6944878
محسن صمیمی

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