واکنش وزارت بهداشت به دریافت پول از واحدهای صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن فرهادی، در واکنش به اظهارات مطرح‌ شده درباره دریافت وجوه از واحدهای صنفی توسط بازرسان بهداشت، گفت: بازرسان وزارت بهداشت برای انجام خدمات خود از جمله بازرسی از واحدهای صنفی، هیچ‌گونه وجهی دریافت نمی‌کنند.

وی افزود: با توجه به مطالب مطرح‌شده، احتمالا منظور از دریافت وجه، کارشناسان مشاور دفاتر خدمات سلامت است که این افراد نیز صرفاً موظف به دریافت بهای خدمات تعیین‌شده و اعلام‌شده به صورت رسمی به اتاق اصناف ایران هستند.

فرهادی تصریح کرد: کارشناسان مشاور دفاتر خدمات سلامت فقط مجاز به مطالبه همین رقم رسمی هستند و دریافت نقدی این مبالغ نیز ممنوع است؛ بنابراین پرداخت بهای خدمات از سوی واحدهای صنفی باید از طریق سامانه‌ها و سیستم‌های پرداخت الکترونیک انجام شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده مورد تأیید وزارت بهداشت نیست، اظهار کرد: این مرکز آمادگی دارد در صورت اعلام موارد مشخص از هرگونه تخلف احتمالی، موضوع را به صورت موردی بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

وی درخواست کرد: رئیس اتاق اصناف ایران این موضوع را به اطلاع همه اعضای اتاق اصناف و واحدهای صنفی برساند تا ضمن جلوگیری از برداشت‌های نادرست، موارد احتمالی تخلف نیز به صورت مشخص و قابل بررسی به مراجع مربوط اعلام شود.