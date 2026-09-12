به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر شنبه در آغاز نخستین روز درس خارج اصول خود در سال تحصیلی جدید حوزه علمیه قم در مسجد ائمه اطهار(ع) با اشاره به اهمیت فرصت تحصیل و پژوهش در حوزه اظهار کرد: اشتغال به درس و بحث برای شناخت و تبیین دین خداوند نعمتی بزرگ است و حوزویان باید پیش از هر چیز شکرگزار این توفیق باشند.



وی با اشاره به آیه ۲۸ سوره مبارکه کهف افزود: هنگامی که پیش از حضور در کلاس درس به قرآن کریم مراجعه کردم، این آیه شریفه آمد که خداوند به پیامبر اکرم(ص) فرمان می‌دهد با کسانی همراه باشد که صبح و شام پروردگار خود را می‌خوانند و رضای او را می‌طلبند.



استاد برجسته حوزه ادامه داد: یکی از مصادیق روشن کسانی که همواره به یاد خداوند هستند، طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه‌اند و درس و بحث حوزوی نیز باید در مسیر تبیین دین خدا، هدایت انسان و اصلاح جامعه قرار داشته باشد.



وی با بیان اینکه روحانیت واقعی جز در مسیر رضایت الهی سخنی برای گفتن ندارد، ابراز کرد: از شاخصه‌های اساسی روحانیت، انس با خداوند و تلاش برای کسب رضای اوست و این ویژگی باید در تمام عرصه‌های فعالیت حوزویان مورد توجه قرار گیرد.



حوزه باید روزبه‌روز قوی‌تر شود



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه علمی حوزه گفت: آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی است تا طلاب برای مسیر علمی خود برنامه مشخص داشته باشند و از همان ابتدا بدانند در پایان سال تحصیلی باید به چه سطحی از رشد علمی دست پیدا کنند.



فاضل لنکرانی افزود: برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پژوهشی حوزه باید به گونه‌ای باشد که زمینه افزایش توان علمی طلاب را فراهم کند و هر طلبه نیز برای رسیدن به این هدف، برنامه علمی مشخصی برای خود تنظیم کند.



وی با اشاره به جایگاه روحانیت در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی بیان کرد: روحانیت در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی نقشی اساسی داشته است اما هیچ‌گاه به دنبال سهم‌خواهی نبوده و حضور برخی روحانیون در مناصب حکومتی نیز در مواردی بر اساس ضرورت صورت گرفته است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: امام خمینی(ره) از ابتدای انقلاب بر این باور بودند که مناصب ظاهری نباید عرصه حضور روحانیت باشد اما در برخی مقاطع، شرایط و ضرورت‌های موجود اقتضا می‌کرد که روحانیون مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرند.



وی با اشاره به نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس گفت: حوزه و روحانیت متناسب با جمعیت خود شهدای فراوانی را تقدیم انقلاب و اسلام کرده‌اند و شهدای محراب و شخصیت‌هایی همچون شهید بهشتی و شهید مطهری از افتخارات حوزه و روحانیت به شمار می‌روند.



جهاد علمی پشتوانه حضور روحانیت در میدان است



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به حضور روحانیون در جنگ‌های تحمیلی اخیر اظهار کرد: روحانیت در این عرصه‌ها و همچنین در تجمعات و حضورهای شبانه، در کنار مردم قرار داشته و در صحنه‌های مختلف نقش محوری ایفا کرده است.



فاضل لنکرانی افزود: گاهی در فضای مجازی هر فردی به خود اجازه می‌دهد سخنانی علیه حوزه و روحانیت مطرح کند در حالی که اگر روحانیت در انقلاب اسلامی، میدان‌های اجتماعی، خیابان‌ها و حتی خطوط مقدم حضور داشته است، این حضور ریشه در سال‌ها درس، بحث و جهاد علمی حوزه دارد.



وی با اشاره به شخصیت امام خمینی(ره) ادامه داد: شخصیتی مانند امام راحل در همین حوزه‌ها رشد کرد و شاگردانی را پرورش داد که در میدان‌های مختلف همچون کوه ایستادگی کردند و اهل مجاهدت بودند و این ظرفیت حاصل جهاد علمی در کنار دیگر عرصه‌های جهاد بود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به افزایش دشمنی نظام سلطه با روحانیت اظهار کرد: امروز دشمنی با روحانیت بسیار گسترده است و در مقابل، نیاز جامعه داخل و خارج کشور به حضور و نقش‌آفرینی روحانیت نیز افزایش یافته است.



وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی حوزه در شرایط فقدان رهبر شهید گفت: امسال حوزه‌های علمیه سال تحصیلی را در حالی آغاز می‌کنند که فقدان بزرگ‌ترین روحانی عصر حاضر، قائد شهید، برای همه به‌ویژه حوزه‌های علمیه مصیبتی بسیار سنگین و خسارتی بزرگ است.



راه امام و قائد شهید باید ادامه پیدا کند



فاضل لنکرانی تأکید کرد: حوزه و روحانیت در برابر این فقدان وظایفی بر عهده دارند و باید ببینند امام راحل در منشور حوزه و روحانیت چه مطالبی را از آنان خواسته است و همان مسیر را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: منویات، اندیشه‌ها و تفکرات قائد شهید باید در حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار گیرد و پیام مهم ایشان به کنگره یکصدمین سال حوزه نیز از جمله مطالبی است که باید به دقت مطالعه و در برنامه‌ریزی‌های حوزه مورد توجه قرار گیرد.



استاد برجسته حوزه تصریح کرد: اگر حوزه‌های علمیه می‌خواهند انقلابی باقی بمانند، باید راه امام خمینی(ره) و قائد شهید را ادامه دهند و در مسیر اندیشه‌ها و آرمان‌های آنان حرکت کنند.



وی با تأکید بر ضرورت پیگیری خونخواهی شهادت قائد شهید گفت: خونخواهی و انتقام این شهادت باید همواره دنبال شود و ما نیز مانند دیگر مردم، پدر خود را از دست داده‌ایم و وظیفه داریم مسیر نورانی قائد شهید را ادامه دهیم.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با هشدار نسبت به سخنان اختلاف‌برانگیز در شرایط کنونی اظهار کرد: دشمن بیش از هر چیز به اظهارنظرهای تفرقه‌افکنانه برخی افراد دل بسته است و در چنین شرایطی باید صدای واحدی داشته باشیم و اگر کسی دیدگاه یا سخنی دارد، آن را از مسیر مناسب به مسئولان منتقل کند.



به نام صلح‌طلبی دل مؤمنان را جریحه‌دار نکنیم



فاضل لنکرانی افزود: نباید کسی به نام صلح‌طلبی سخنی بر زبان بیاورد که قلوب مؤمنان را جریحه‌دار کند و لازم است در بیان دیدگاه‌ها شرایط حساس جامعه و تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به رویکرد دشمنان جمهوری اسلامی بیان کرد: دشمن ثابت کرده است که به دنبال صلح نیست و همان‌گونه که قائد شهید تأکید کرده بود، دشمن در پی بلعیدن ایران است و نباید اجازه داد به هدف خود دست پیدا کند.



استاد برجسته حوزه در ادامه با اشاره به مسئولیت روحانیت در قبال جامعه گفت: روحانیت باید همواره مردم را به فضل و رحمت الهی امیدوار کند و در کنار آن، خود و جامعه را نسبت به عذاب الهی بیم دهد.



وی افزود: بر اساس روایات، فقیه واقعی کسی است که اجازه ندهد مردم به معصیت خداوند روی بیاورند و تا حد توان آنان را از گناه و نافرمانی الهی دور کند.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر جایگاه قرآن کریم در حوزه‌های علمیه اظهار کرد: قرآن باید محور امور قرار گیرد و هیچ کتابی نباید بر قرآن کریم ترجیح داده شود و فقیه حقیقی باید با قرآن مأنوس باشد.



رمز موفقیت بزرگان حوزه انس با قرآن بود



فاضل لنکرانی گفت: هرچه در زندگی امام راحل و قائد شهید دقت کردم، دریافتم که یکی از رموز موفقیت آنان انس با قرآن کریم و تدبر در این کتاب آسمانی بوده است و این موضوع باید برای حوزویان مورد توجه قرار گیرد.