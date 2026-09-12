میدان مرکزی بیرجند در مسیر تغییر؛ شورا طرح شهرداری را نپذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، میدان ابوذر بیرجند که پس از شهادت رهبر شهید به میدان شهید امام خامنهای تغییر نام یافته است، از میدانهای مهم و مرکزی شهر بیرجند محسوب میشود که طی سالهای پس از انقلاب، بارها دستخوش تغییرات و ساماندهی شده است.
با تشکیل شوراهای اسلامی شهر، انجام تغییرات اساسی در این میدان نیازمند تصویب در شورای شهر و صدور مجوزهای لازم از سوی این نهاد برای شهرداری است.
در دوره قبلی مدیریت شهری بیرجند نیز محمدعلی جاوید، شهردار وقت، با ارائه لایحهای به شورای اسلامی شهر، خواستار انجام تغییراتی در این میدان شد.
بر اساس این مصوبه، بازارچه ابوذر و ساختمانها و تأسیسات مربوط به شهرداری، به استثنای ساختمان مرکزی شهرداری و ساختمان شورای اسلامی شهر، جمعآوری و با این اقدام، حدود یک هکتار به مساحت میدان افزوده شد.
همچنین تملک و جمعآوری چند ملک خصوصی واقع در محدوده میدان نیز با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.
هدف از این اقدامات، توسعه میدان بهعنوان میدان مرکزی شهر و ایجاد فضایی برای برگزاری گردهماییها و مناسبتهای مهم شهری و همچنین استفاده از ظرفیت آن در حوزه گردشگری عنوان شد.
در نوروز ۱۴۰۴ نیز با ایجاد فضاهایی برای معرفی مشاغل سنتی و بخشهایی از بافت سنتی بیرجند، این میدان به یکی از محلهای معرفی تاریخ و فرهنگ شهر و حضور گردشگران تبدیل شد.
در مجاورت این میدان و در بخشی از اراضی مرکز آموزشی ۰۴ بیرجند که به شهرداری واگذار شده، نیز فضایی شامل سردیس تعدادی از علما و دانشمندان این دیار، فضای بازی کودکان، فضای سبز، مسجد و محل اجتماعات مردم برای مناسبتهای مختلف پیشبینی شده است.
این میدان همچنین همزمان با آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به محل تجمعهای شبانه مردم بیرجند و برگزاری اجلاسیههای شهدا تبدیل شد.
طرح جدید شهرداری برای میدان
در جلسه عصر شنبه شورای اسلامی شهر بیرجند، نامه شهرداری درباره ارائه طرحی برای ایجاد تغییراتی در بخشی از میدان شهید امام خامنهای قرائت شد.
این طرح پیش از طرح در صحن علنی شورا، در کمیسیون خدمات شهری بررسی شده بود و اعضای کمیسیون خواستار ارائه یک پکیج جامع برای همه فضای پیرامونی میدان شده بودند تا پس از انتشار فراخوان، طرحهای پیشنهادی طراحان دریافت و بررسی شود.
ویدا ناصری، عضو شورای اسلامی شهر بیرجند، در این زمینه گفت: طرح ارائهشده از سوی شهرداری به کمیسیون خدمات شهری از نظر متریال و برخی جزئیات، با سایر بخشهای میدان همخوانی چندانی ندارد و باید طرح هماهنگتری ارائه شود.
مرتضی یزدانشناس، دیگر عضو شورای اسلامی شهر بیرجند، نیز اظهار کرد: با توجه به وجود برج در وسط میدان، ابتدا باید وضعیت آن تعیین تکلیف شود.
وی افزود: طرح ارائهشده از سوی شهرداری به هیچ وجه نشانگر معماری سنتی ایرانی نیست و باید طرحی برای اجرا مدنظر قرار گیرد که هماهنگی بیشتری با سایر اجزای میدان داشته باشد.
مهدی بهترین، شهردار بیرجند، نیز با بیان اینکه یکی از اساتید طراحی کشور طرح اولیهای برای بخش مرکزی میدان به شهرداری ارائه کرده است، گفت: این طرح در حال بررسی است.
وی افزود: طرحی که با هدف ایجاد تغییر در بخشی از میدان در کمیسیون خدمات شهری بررسی شده نیز از نظر شهرداری طرح مناسبی است.
بهترین تأکید کرد: در صورتی که اعضای شورا با اجرای طرح شهرداری موافقت نکنند، اجرای تغییر مورد نظر شهرداری و شورا در این زمینه به آیندهای نامشخص موکول خواهد شد.
در نهایت، اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند پس از بحث و بررسی، با نظر کمیسیون خدمات شهری مبنی بر لزوم ارائه پکیجی جامع از سوی شهرداری برای ساماندهی و طراحی همه فضای پیرامونی میدان شهید امام خامنهای موافقت کردند.
واگذاری ساختمان فرهنگسرا به باشگاه ورزشی
در ادامه جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند، اعضای شورا براساس نامه شهرداری با ترک تشریفات برای واگذاری ساختمان شماره ۳ فرهنگسرای بیرجند به یک باشگاه ورزشی بدنسازی موافقت کردند.
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