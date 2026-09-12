به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت با اشاره به آغاز جشن عاطفه ها در زنجان همزمان با سراسر کشور، افزود: مقدمات برگزاری این جشن معنوی از اول شهریور ماه انجام شده و هم اکنون یک هزار و ۹۴۳ پایگاه برای جمع آوری کمک‌های مردم زنجان در این جشن در میادین و معابر مختلف استان مستقر شده است.

وی با بیان اینکه دهه اول مهرماه نیز پایگاههای جمع آوری کمک ها در مدارس سراسر استان مستقر خواهد شد، یادآور شد: جشن عاطفه‌ها یکی از مهم‌ترین رویدادهای خیرخواهانه کمیته امداد برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند است که برگزاری آن با هدف تامین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و ملزومات آموزشی دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

روشن سرشت اظهار داشت: این رویداد با همکاری بسیج مستضعفین، آموزش و پرورش و مراکز نیکوکاری برگزار می‌شود و تلاش شده است پیش از بازگشایی مدارس، با مشارکت مردم نیک‌اندیش استان و منابع کمیته امداد، بسته‌های تحصیلی و ملزومات آموزشی دانش‌آموزان تحت حمایت تهیه و تحویل شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ادامه داد: جشن عاطفه‌ها از اول شهریورماه آغاز شده است و پایگاه‌های امداد و بسیج در روز ۲۰ شهریور، پایگاه‌های مصلی‌های نماز جمعه در ۲۱ شهریور و پایگاه‌های مدارس نیز در موعد مقرر آماده جمع‌آوری کمک‌های مردمی خواهند بود.

روشن‌سرشت با اشاره به ظرفیت گسترده ایجاد شده برای جمع‌آوری کمک‌ها گفت: در مجموع یک هزار و ۹۴۳ پایگاه و محل برای مشارکت مردم در جشن عاطفه‌ها در استان زنجان پیش‌بینی شده است.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲۱ پایگاه کمیته امداد، یک هزار و ۳۳۳ مدرسه، ۱۵۹ مرکز نیکوکاری، ۱۶ مصلی نماز جمعه، ۴۸ پایگاه بسیج، ۴۷ سازمان دولتی، ۸۳ مسجد، ۵۲ واحد صنفی و ۱۸۳ کارخانه و شرکت در این طرح مشارکت دارند.

روشن سرشت تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، تأمین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان تحت حمایت و فراهم کردن فرصت تحصیل مناسب برای آنان با استفاده از ظرفیت خیران و مشارکت‌های مردمی است و راهکارهای شرکت در جشن عاطفه‌ها شامل کد دستوری *۸۸۷۷*۰۲۴# شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۰۴۲۰ لینک مستقیم https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۶/۲۰۰۰۰ و نصب اپلیکیشن صدقه من است.

اهدای ۲۱ دستگاه لوازم گرمایشی و ضروری به مددجویان طارم

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان، گفت: رزمایش توزیع لوازم ضروری زندگی با حضور مدیرکل کمیته امداد استان زنجان و جمعی از مسئولان شهرستان طارم برگزار شد و طی آن ۲۱ دستگاه بخاری و اجاق گاز به خانواده‌های نیازمند و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان اهدا شد.

روشن سرشت افزود: در این رزمایش، ۲۱ قلم کالای اساسی شامل بخاری و اجاق گاز با اعتباری بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تهیه و میان خانواده‌های نیازمند تحت حمایت کمیته امداد شهرستان طارم توزیع شد تا بخشی از نیاز این خانواده‌ها به لوازم ضروری و وسایل مورد نیاز زندگی تأمین شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با تأکید بر اهمیت توجه به نیازهای واقعی خانواده‌های تحت حمایت اظهار کرد: تأمین لوازم ضروری زندگی یکی از اقداماتی است که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های نیازمند را کاهش داده و زمینه ارتقای کیفیت زندگی آنان را فراهم کند.

جعفر روشن‌سرشت افزود: حمایت از خانواده‌های تحت پوشش تنها به پرداخت کمک‌های معیشتی محدود نمی‌شود و کمیته امداد در کنار ارائه خدمات اقتصادی و معیشتی، تأمین لوازم ضروری، کمک به مسکن، اشتغال، درمان، تحصیل و سایر نیازهای اساسی خانواده‌ها را نیز در دستور کار دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق نیازهای مددجویان ادامه داد: تلاش می‌شود خدمات و اقلام حمایتی بر اساس نیاز واقعی خانواده‌ها و با اولویت‌بندی مناسب در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد تا منابع موجود به شکل عادلانه‌تر و هدفمندتر توزیع شود.

روشن‌ سرشت همچنین بر نقش خیران و نیکوکاران در تأمین نیازهای خانواده‌های تحت حمایت تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات حمایتی کمیته امداد با همراهی مردم، خیران و نیکوکاران امکان‌پذیر می‌شود و استمرار این مشارکت‌ها می‌تواند دامنه خدمات‌رسانی به خانواده‌های نیازمند را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: تأمین یک وسیله ضروری برای یک خانواده ممکن است در ظاهر اقدامی ساده به نظر برسد، اما برای خانواده‌ای که توان خرید آن را ندارد، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش آرامش و رفاه اعضای خانواده داشته باشد.