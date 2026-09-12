  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

رایزنی وزیران خارجه عربستان و انگلیس درباره تحولات منطقه‌ای

رایزنی وزیران خارجه عربستان و انگلیس درباره تحولات منطقه‌ای

وزیر خارجه عربستان و وزیر امور خارجه انگلیس درباره تحولات منطقه‌ای رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار ۲۴، فیصل بن فرحان بن عبدالله وزیر امور خارجه عربستان امروز شنبه در تماسی تلفنی با اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس به صورت تلفنی رایزنی کرد.

در جریان این گفتگو، تحولات منطقه‌ ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در آغاز، وزیر امور خارجه انگلیس بر حق ریاض در اتخاذ تدابیر لازم جهت دفاع از امنیت و دارایی‌ های خود مطابق با قوانین بین‌المللی تأکید کرد.

طرفین همچنین بر اهمیت تشدید تلاش‌ های مشترک برای تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در آبراه‌ها که به امنیت و ثبات منطقه کمک می‌کند و نیز حفاظت از تجارت جهانی و زنجیره‌ های تأمین در برابر پیامدهای بحران کنونی، گفتگو کردند.

کد مطلب 6945060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها