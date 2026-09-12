به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار ۲۴، فیصل بن فرحان بن عبدالله وزیر امور خارجه عربستان امروز شنبه در تماسی تلفنی با اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس به صورت تلفنی رایزنی کرد.

در جریان این گفتگو، تحولات منطقه‌ ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در آغاز، وزیر امور خارجه انگلیس بر حق ریاض در اتخاذ تدابیر لازم جهت دفاع از امنیت و دارایی‌ های خود مطابق با قوانین بین‌المللی تأکید کرد.

طرفین همچنین بر اهمیت تشدید تلاش‌ های مشترک برای تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در آبراه‌ها که به امنیت و ثبات منطقه کمک می‌کند و نیز حفاظت از تجارت جهانی و زنجیره‌ های تأمین در برابر پیامدهای بحران کنونی، گفتگو کردند.