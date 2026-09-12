محمدحسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع زمین‌لرزه در مرز استان‌های سمنان و گلستان اظهار کرد: این زمین‌لرزه ساعت ۱۵:۵۹:۳۹ امروز شنبه ۲۱ شهریورماه به بزرگی ۳.۵ ریشتر در حوالی کلاته‌خیج شهرستان شاهرود به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه این زمین‌لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت شده است، افزود: کانون این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۵.۲۸ و عرض جغرافیایی ۳۶.۸۵ گزارش شده است.

فرماندار شاهرود با اشاره به موقعیت کانون زمین‌لرزه تصریح کرد: نزدیک‌ترین شهر به محل وقوع این زمین‌لرزه، کلاته‌خیج با فاصله حدود ۲۰ کیلومتر و پس از آن رامیان در استان گلستان با فاصله ۲۲ کیلومتر و نوده‌خاندوز با فاصله ۲۴ کیلومتر بوده‌اند.

آصفری خاطرنشان کرد: نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون این زمین‌لرزه نیز گرگان با فاصله ۷۴ کیلومتر و بجنورد با فاصله ۱۹۴ کیلومتر هستند.

وی همچنین بر بررسی وضعیت منطقه و پیگیری گزارش‌های احتمالی مربوط به خسارت این زمین‌لرزه تأکید کرد.