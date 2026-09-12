عرفاتی:۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر امسال به آستان عبدالعظیم(ع) مشرف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرفاتی، بعد از ظهر شنبه، در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بزرگداشت میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با اشاره به جایگاه علمی و معنوی این شخصیت اظهار کرد: حضرت عبدالعظیم(ع) از شخصیت‌های وزین، فقیه و نماینده امام معصوم(ع) در این سرزمین بود و جایگاه علمی و معنوی ایشان پس از قرن‌ها همچنان منشأ برکت و نورانیت است.

معاون امور علمی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به جایگاه این آستان در استان تهران افزود: با توجه به جایگاه علمی و مقام اجتهاد حضرت عبدالعظیم(ع) و تأیید مقام ولایت ایشان از سوی امام هادی(ع)، این آستان توانسته است تأثیرگذاری معنوی خود را در طول قرن‌ها حفظ کند.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) ری را قبله تهران معرفی کرده‌اند و این جایگاه جغرافیایی و معنوی موجب شده است آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) به یکی از قطب‌های فرهنگی استان تهران تبدیل شود.

عرفاتی با اشاره به آمار حضور زائران در آستان حضرت عبدالعظیم(ع) گفت: در سال جاری بیش از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر به این آستان مشرف شده‌اند و در روز اربعین نیز با وجود چالش‌ها و عملیات‌های رسانه‌ای معاندان، بیش از ۵۰۰ هزار زائر در آستان حضور پیدا کردند.

معاون امور علمی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) افزود: میزان حضور زائران در روز اربعین نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این آستان در میان مردم و زائران است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بزرگداشت میلاد حضرت عبدالعظیم(ع) با شعار «اسوه جهاد و مقاومت» اظهار کرد: رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی این آستان نقش مهمی دارند و حضرت عبدالعظیم(ع) نیز به عنوان یک محدث، معارف اهل‌بیت(ع) را به مردم منتقل می‌کرد.

عرفاتی ادامه داد: دست‌کم ۱۲۰ حدیث صحیح‌السند از حضرت عبدالعظیم(ع) که مستقیماً از ائمه معصومین(ع) نقل شده، وجود دارد و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه علمی و روایی ایشان است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) گفت: این آستان علاوه بر زائران داخلی، میزبان زائرانی از عراق، هند، پاکستان، افغانستان و کشورهای اروپایی و آفریقایی است و در حوزه بین‌الملل نیز فعالیت‌های گسترده‌ای دنبال می‌شود.

معاون امور علمی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) افزود: شبکه‌های بین‌المللی نیز برنامه‌های آستان را پوشش می‌دهند و ارتباط با حرم‌های مقدس داخل و خارج از کشور در قالب جلسات و برنامه‌های مشترک دنبال می‌شود.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی در هفته بزرگداشت میلاد حضرت عبدالعظیم(ع) خبر داد و گفت: جشن‌های تکلیف برای حدود چهار هزار دختر، تجمع خدام از میدان شهرری به سمت حرم و اعزام پرچم آستان به نقاط مختلف شهرستان ری از جمله برنامه‌های این هفته است.

عرفاتی حوزه مشاوره را یکی از بخش‌های پرمراجعه آستان عنوان کرد و گفت: بیشترین تماس‌های تلفنی با آستان مربوط به حوزه مشاوره است و تلاش کرده‌ایم خدمات مشاوره، به‌ویژه در زمینه ازدواج، پیش از ازدواج و تربیت فرزند، با هزینه پایین یا به صورت رایگان ارائه شود.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به کودکان و نوجوانان ادامه داد: از متخصصان و پژوهشگرانی که در زمینه تربیت کودک و نوجوان مطالعات کاربردی و عملیاتی دارند دعوت می‌کنیم برای توسعه این بخش با آستان همکاری کنند.

معاون امور علمی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به برنامه‌های هفتگی فرهنگی و معارفی آستان اظهار کرد: شنبه شب‌ها برنامه بیان احکام و پاسخ به شبهات، یکشنبه شب‌ها درس اخلاق با حضور آیت‌الله منفرد، دوشنبه‌ها برنامه صحیفه سجادیه با حضور استاد رجایی تهرانی و سه‌شنبه‌ها برنامه نهج‌البلاغه برگزار می‌شود.

وی افزود: چهارشنبه‌ها به پاسخ به شبهات و تبیین وظایف اختصاص دارد و پنجشنبه‌ها نیز پس از نماز مغرب و عشا برنامه تفسیر قرآن برگزار می‌شود.

عرفاتی خاطرنشان کرد: برنامه‌های مختلف از نماز مغرب و عشا تا اذان صبح در آستان برگزار می‌شود و در مناسبت‌های مختلف نیز از سخنرانان، مداحان و کارشناسان حوزه‌های دینی و قرآنی استفاده خواهد شد.

وی در پایان از برگزاری نشست علمی با موضوع «فرزندان امام حسن مجتبی(ع)» خبر داد و گفت: این نشست روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن جلسات ساختمان آستان برگزار می‌شود و اساتید و پژوهشگران این حوزه به ارائه مقالات و گزارش‌های علمی خواهند پرداخت.