پدر شهید قمی مدافع امنیت در جوار فرزند شهیدش آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم احمد اسدی پدر شهید مدافع امنیت سرگرد عباس اسدی، از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس و از پیشکسوتان بسیج قم بود که سال‌ها در عرصه‌های مختلف خدمت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشت.

این پدر شهید طی سال‌های خدمت و مجاهدت خود همواره در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام گام برداشت و در عرصه‌های مختلف حضور و نقش‌آفرینی کرد.

وی پس از سال‌ها ایستادگی و پایمردی در راه حق، در پی ابتلا به بیماری و طی دوره‌ای کوتاه، به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این پدر شهید مدافع امنیت عصر امروز در قم تشییع و سپس به روستای کاج انتقال یافت و در جوار فرزندش شهیدش خاکسپاری شد.