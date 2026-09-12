  1. استانها
  2. قم
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

پدر شهید قمی مدافع امنیت در جوار فرزند شهیدش آرام گرفت

پدر شهید قمی مدافع امنیت در جوار فرزند شهیدش آرام گرفت

قم- پدر شهید مدافع امنیت سرگرد عباس اسدی پس از یک دوره کوتاه بیماری درگذشت و پیکر وی در جوار فرزند شهیدش در گلزار شهدای روستای کاج قم به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم احمد اسدی پدر شهید مدافع امنیت سرگرد عباس اسدی، از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس و از پیشکسوتان بسیج قم بود که سال‌ها در عرصه‌های مختلف خدمت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشت.

این پدر شهید طی سال‌های خدمت و مجاهدت خود همواره در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام گام برداشت و در عرصه‌های مختلف حضور و نقش‌آفرینی کرد.

وی پس از سال‌ها ایستادگی و پایمردی در راه حق، در پی ابتلا به بیماری و طی دوره‌ای کوتاه، به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این پدر شهید مدافع امنیت عصر امروز در قم تشییع و سپس به روستای کاج انتقال یافت و در جوار فرزندش شهیدش خاکسپاری شد.

کد مطلب 6945108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها