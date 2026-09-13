به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم محمدیاران با تشریح اقدامات انجامشده برای آزادی این محکومان اظهار کرد: از مجموع ۱۱۳ مددجوی آزادشده، ۱۱۱ نفر مرد و ۲ نفر زن بودند.
وی افزود: در فرآیند آزادی این افراد، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل منابع مختلف از جمله کمکهای ستاد دیه و حمایت خیران و نیکوکاران تأمین شد.
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: همچنین با گذشت شکات و محکوملهها به مبلغ ۳۲۳ میلیارد تومان، پذیرش اعسار محکومان به مبلغ ۱۰۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، اعطای ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و تأمین ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آورده مددجویان، زمینه آزادی این ۱۱۳ محکوم مالی فراهم شد.
محمدیاران با بیان اینکه آزادی این افراد زمینه بازگشت آنان به آغوش خانواده را فراهم کرده است، گفت: این اقدام با بهرهگیری از ظرفیت ستاد دیه، خیران، گذشت شکات و سایر ظرفیتهای قانونی و حمایتی محقق شده است.
وی در ادامه، موجودی مددجویان دارای محکومیت مالی در زندانهای استان را ۲۴۹ نفر با مجموع بدهی ۹۸۹ میلیارد تومان اعلام کرد و از مردم نوعدوست استان خواست با حمایت از ستاد دیه و دستگاههای مسئول، در فراهم شدن زمینه آزادی این افراد و بازگشت آنان به کانون خانواده مشارکت کنند.
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