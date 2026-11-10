به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ احمد ملکی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر حمل و جابه‌جایی مواد مخدر سنتی توسط فردی با یک دستگاه خودروی سمند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی و اعزام دو تیم عملیاتی به محور بجنورد ـ شیروان، خودروی موردنظر را شناسایی و در پارکینگ باباامان متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی تصریح کرد: در بازرسی اولیه از خودرو، ۸ بسته تریاک کشف شد و در ادامه بازرسی تخصصی نیز ۱۷ بسته دیگر که به‌صورت ماهرانه زیر صندلی عقب جاساز شده بود، به دست آمد که در مجموع ۱۲ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد.

ملکی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.