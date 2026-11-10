به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: به اطلاع بیمه‌شدگان و بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه (دیالیزی) مراجعه کننده به مراکز درمانی ملکی متعلق به تأمین اجتماعی و مراکز درمانی طرف قرارداد می‌رساند که به‌ منظور ثبت جلسات دیالیز باید شماره تلفن همراه به‌نام خود را در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان ثبت یا به‌روزرسانی کنند.

بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir و منوی تأمین اجتماعی من تغییر شماره موبایل نسبت به ثبت یا به‌روزرسانی شماره تلفن به‌نام خود اقدام کنند.