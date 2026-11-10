به گزارش خبرنگار مهر عباس زارع، ظهر سه‌شنبه، در بازدید از پروژه احداث مدرسه در شهر کیلان، اظهار کرد: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در حال اجراست و تلاش می‌کنیم این فضای آموزشی را تا پایان سال جاری تحویل دهیم.



وی با اشاره به اجرای دو پروژه احداث مدرسه ۱۵ کلاسه در شهر رودهن افزود: این پروژه‌ها با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی تعریف شده و قرارداد اجرای آن‌ها نیز منعقد شده است.



مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این دو پروژه بیش از ۴۰ و ۴۵ درصد است، تصریح کرد: سازه مدارس از نوع اسکلت فلزی پیچ و مهره‌ای بوده و یکی از پروژه‌ها به مرحله تکمیل اسکلت و دیگری به مرحله سفت‌کاری رسیده است.



زارع در ادامه با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن فضاهای آموزشی در شهرستان دماوند گفت: مکان‌یابی پروژه‌های جدید باید بر اساس تراکم جمعیت دانش‌آموزی و نیاز واقعی مناطق انجام شود.



وی افزود: مناطقی که با تراکم بالای جمعیت و کمبود زمین برای احداث مدرسه مواجه هستند، باید با همکاری فرمانداری و از طریق بررسی‌های کارشناسی به‌صورت نقطه‌ای شناسایی شوند تا در صورت نیاز، اقدامات لازم برای اجرای پروژه‌های آموزشی در این مناطق با سرعت بیشتری انجام شود.



مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی شهرستان دماوند بیان کرد: سرانه فضای آموزشی این شهرستان از ۶.۸۵ مترمربع در ابتدای اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی به ۸.۷۷ مترمربع افزایش یافته است.



زارع در پایان خاطرنشان کرد: با وجود بهبود سرانه فضای آموزشی شهرستان، شناسایی مناطق دارای تراکم جمعیتی بالا و نیازمند فضای آموزشی جدید باید همچنان در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار داشته باشد.