به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی زمزم صبح سه شنبه در نشست خبری بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار کرد: آزمون آزمایشی این رویداد قرآنی با هدف آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری، فضای آزمون و نحوه پاسخ‌گویی به سؤالات، از ۲۰ تا ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت شبیه‌سازی‌شده در سامانه حمد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری نوزدهمین دوره این آزمون در سال ۱۳۹۸ افزود: پس از آن به دلایل مختلف وقفه‌ای در برگزاری آزمون‌های سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شد و امسال بیستمین دوره این رویداد برگزار می‌شود.

زمزم با اشاره به تفاوت این آزمون با سایر آزمون‌های قرآنی بیان کرد: گواهینامه صادرشده برای قبول‌شدگان از اعتبار رسمی برخوردار است و در برخی حوزه‌ها از جمله فرآیندهای مرتبط با استخدام و فعالیت‌های آموزشی، به‌ویژه در آموزش و پرورش، کاربرد دارد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه آزمون اصلی ساعت ۹ صبح ۲۸ آبان‌ماه به‌صورت همزمان در سراسر کشور آغاز می‌شود، گفت: داوطلبان باید نیم ساعت پیش از شروع آزمون در حوزه امتحانی تعیین‌شده حضور داشته باشند.

وی با تأکید بر رعایت ضوابط آزمون‌های سراسری افزود: ورود تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی به جلسه ممنوع است و شرکت‌کنندگان باید لوازم مورد نیاز، از جمله مداد مشکی را همراه داشته باشند.

زمزم درباره فرآیند تصحیح اوراق امتحانی نیز اظهار کرد: در سطح کشور ۲۵۰ مرکز برای تصحیح آزمون پیش‌بینی شده که یک مرکز آن در خراسان جنوبی مستقر است. اوراق پس از پایان آزمون جمع‌آوری و برای تصحیح به مراکز مربوط ارسال می‌شود.

وی زمان اعلام نتایج نهایی را ششم آذرماه اعلام کرد و افزود: نتایج از طریق سامانه حمد در دسترس داوطلبان قرار می‌گیرد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همچنین از حضور چهار داوطلب روشندل در آزمون کتبی استان خبر داد و گفت: از این تعداد دو نفر در بیرجند و دو نفر در شهرستان‌های نهبندان و سربیشه حضور دارند که تمهیدات لازم برای شرکت آنان در شرایط مناسب فراهم شده است.

فعالیت ۵۷ مؤسسه قرآنی در خراسان جنوبی

زمزم در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره تعداد مؤسسات قرآنی فعال در استان اظهار کرد: در مجموع ۵۷ مؤسسه قرآنی در خراسان جنوبی فعالیت دارند که از این تعداد، ۳۴ مؤسسه دارای مجوز از اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

وی افزود: مؤسسات و علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه قرآن و عترت می‌توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند و فرآیند صدور مجوز برای متقاضیان واجد شرایط همچنان ادامه دارد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی درباره شرایط تأسیس مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت گفت: متقاضیان باید سه نفر را به‌عنوان اعضای هیئت مؤسس معرفی کنند که این افراد لازم است در حوزه فعالیت‌های قرآنی دارای سابقه، تحصیلات یا توانمندی مرتبط باشند.

زمزم ادامه داد: درخواست تأسیس مؤسسه باید از طریق سامانه مربوط ثبت شود و پس از بررسی مدارک، انجام استعلام‌های لازم و ارزیابی توانمندی متقاضیان، پرونده برای طی مراحل نهایی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و مجوز فعالیت صادر می‌شود.

وی معرفی مکان مناسب برای فعالیت مؤسسه را از دیگر الزامات صدور مجوز دانست و تصریح کرد: محل پیشنهادی باید به تأیید مراجع مربوط برسد.

زمزم در پایان با تأکید بر ضرورت توجه داوطلبان به اطلاعیه‌های آزمون یادآور شد: همراه داشتن کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی است و شرکت‌کنندگان باید پیش از مراجعه به حوزه امتحانی، نسبت به دریافت کارت خود اقدام کنند.