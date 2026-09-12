امیدآفرینی به معنای نادیده گرفتن مسائل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی شامگاه شنبه در جمع فعالان عرصه فضای مجازی با اشاره به اهمیت راهبردی جنگ ترکیبی و نقش بی‌بدیل رسانه در این نبرد، اظهار کرد: امروز اگر کسی باور نداشته باشد که رسانه حرف اول و آخر را در جنگ ترکیبی می‌زند، قطعا شکست را پذیرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در جنگ سخت و سایر عرصه‌ها روایت تعیین‌کننده است، افزود: دشمن روایت خود را بدون هیچ ایمان و اعتقادی و تنها برای اهداف مادی می‌سازد اما آنچه ما بر آن تاکید داریم روایت صحیح، دقیق و با رعایت همه جوانب است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان در ادامه با بیان توصیه‌هایی به فرماندهان و فعالان عرصه رسانه، خاطرنشان کرد: باید از فعالیت به اثرگذاری برسیم ولی با وجود اینکه در فضای مجازی فعالیت زیادی داریم اما شاخص موفقیت ما تعداد پست و استوری نیست بلکه شاخص واقعی تغییر نگاه مخاطب و میزان اثرگذاری است.

وی با استناد به فرمایش رهبر شهید خود در سال ۹۸ تصریح کرد: در فضای مجازی نباید واکنشی و منفعلانه عمل کنیم و نباید منتظر بمانیم دشمن حمله کند و سپس پاسخ دهیم، باید موضوعات را بشناسیم، جنگ آینده را پیش‌بینی کنیم و حرکت دشمن را در زمین شطرنج پیش از وقوع تشخیص دهیم.

سردار زارع کمالی با تاکید بر لزوم عبور از محتواسازی به روایت‌سازی و معناسازی گفت: مردم امروز فقط منتظر خبر نیستند و می‌خواهند بدانند چرا این اتفاق افتاد و ماموریت آن‌ها در قبال آن چیست و ما باید معنا تولید کنیم.

وی با اشاره به هدف بزرگ تمدن‌سازی نوین اسلامی و زمینه‌سازی ظهور، خاطرنشان کرد: باید از کانال‌داری به جامعه‌سازی برسیم و هر یک از شما فعالان فضای مجازی در محدوده سرزمینی خود فعال واقعی هستید و باید با تشکیل اتاق فکر و قرارگاه نظام مسائل واقعی منطقه خود را شناسایی و حل کنید.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با تشریح مراحل عملیات سایبری، گفت: گام نخست درک و رصد موضوع، سپس تحلیل، تصمیم، اقدام و در نهایت ارزیابی است و امام شهید نیز همواره بر نظارت و ارزیابی تاکید ویژه داشتند.

وی با اشاره به فرمایش حاج قاسم سلیمانی که «فرمانده میدان یعنی بیا، نه برو»، افزود: فرمانده میدان کسی است که خود میدان و نظام مسائل را به خوبی درک کرده باشد و ما باید میدان را بشناسیم، آینده را پیش‌بینی کنیم و بدانیم روی چه موضوعی باید تاکید، تقویت، تبیین و یا سکوت هوشمندانه داشته باشیم.

سردار زارع کمالی با هشدار نسبت به خطر موضع‌گیری‌های نسنجیده، بیان کرد: برخی موضع‌گیری‌ها آب در آسیاب دشمن می‌ریزد، باید ذائقه مخاطب و روندهای رسانه‌ای را بشناسیم و سرعت عمل را با دقت همراه کنیم.

وی در ادامه به موضوع جنگ روایت‌ها و جنگ اعتماد اشاره کرد و گفت: باید اعتماد مردم را جلب کنیم و اعتماد به معنی صداقت است و نباید صداقت را فدای جذابیت کنیم.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان امیدآفرینی را مهم‌ترین ماموریت امروز دانست و تصریح کرد: امیدآفرینی به معنای نادیده گرفتن مسائل نیست بلکه یعنی واقعیت‌ها را خوب ببینیم، مسائل را درک کنیم و برای حل آن‌ها تلاش کنیم و در گام دوم انقلاب باید به درستی تبیین کنیم که کجا بودیم، کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برسیم.

وی در پایان با تاکید بر لزوم داشتن «تقویم عملیات سایبری» در کنار تقویم مناسبتی، خاطرنشان کرد: باید بحران‌ها را پیش از وقوع شناسایی کنیم و فضای مجازی برای ما مقصد نیست بلکه میدان ماموریت دفاع از اسلام و مقابله با نقشه‌های دشمن است.

سردار زارع کمالی همچنین بر شناسایی، آموزش و انسان‌سازی جوانان و نوجوانان مستعد و باانگیزه تاکید کرد و گفت: هر فعال سایبری باید حداقل یک سوژه شاخص بومی داشته باشد تا به یک جریان رسانه‌ای تبدیل شود، مسائل مربوط به مکان، بودجه و اولویت‌بندی فضای مجازی در سطح شهرستان‌ها جمع‌بندی و پیگیری خواهد شد و نتایج آن اعلام می‌شود.