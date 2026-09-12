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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

امیدآفرینی به معنای نادیده گرفتن مسائل نیست

امیدآفرینی به معنای نادیده گرفتن مسائل نیست

همدان-فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان امیدآفرینی را مهم‌ترین ماموریت امروز دانست و تصریح کرد: امیدآفرینی به معنای نادیده گرفتن مسائل نیست بلکه یعنی واقعیت‌ها را خوب ببینیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی شامگاه شنبه در جمع فعالان عرصه فضای مجازی با اشاره به اهمیت راهبردی جنگ ترکیبی و نقش بی‌بدیل رسانه در این نبرد، اظهار کرد: امروز اگر کسی باور نداشته باشد که رسانه حرف اول و آخر را در جنگ ترکیبی می‌زند، قطعا شکست را پذیرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در جنگ سخت و سایر عرصه‌ها روایت تعیین‌کننده است، افزود: دشمن روایت خود را بدون هیچ ایمان و اعتقادی و تنها برای اهداف مادی می‌سازد اما آنچه ما بر آن تاکید داریم روایت صحیح، دقیق و با رعایت همه جوانب است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان در ادامه با بیان توصیه‌هایی به فرماندهان و فعالان عرصه رسانه، خاطرنشان کرد: باید از فعالیت به اثرگذاری برسیم ولی با وجود اینکه در فضای مجازی فعالیت زیادی داریم اما شاخص موفقیت ما تعداد پست و استوری نیست بلکه شاخص واقعی تغییر نگاه مخاطب و میزان اثرگذاری است.

وی با استناد به فرمایش رهبر شهید خود در سال ۹۸ تصریح کرد: در فضای مجازی نباید واکنشی و منفعلانه عمل کنیم و نباید منتظر بمانیم دشمن حمله کند و سپس پاسخ دهیم، باید موضوعات را بشناسیم، جنگ آینده را پیش‌بینی کنیم و حرکت دشمن را در زمین شطرنج پیش از وقوع تشخیص دهیم.

سردار زارع کمالی با تاکید بر لزوم عبور از محتواسازی به روایت‌سازی و معناسازی گفت: مردم امروز فقط منتظر خبر نیستند و می‌خواهند بدانند چرا این اتفاق افتاد و ماموریت آن‌ها در قبال آن چیست و ما باید معنا تولید کنیم.

وی با اشاره به هدف بزرگ تمدن‌سازی نوین اسلامی و زمینه‌سازی ظهور، خاطرنشان کرد: باید از کانال‌داری به جامعه‌سازی برسیم و هر یک از شما فعالان فضای مجازی در محدوده سرزمینی خود فعال واقعی هستید و باید با تشکیل اتاق فکر و قرارگاه نظام مسائل واقعی منطقه خود را شناسایی و حل کنید.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با تشریح مراحل عملیات سایبری، گفت: گام نخست درک و رصد موضوع، سپس تحلیل، تصمیم، اقدام و در نهایت ارزیابی است و امام شهید نیز همواره بر نظارت و ارزیابی تاکید ویژه داشتند.

وی با اشاره به فرمایش حاج قاسم سلیمانی که «فرمانده میدان یعنی بیا، نه برو»، افزود: فرمانده میدان کسی است که خود میدان و نظام مسائل را به خوبی درک کرده باشد و ما باید میدان را بشناسیم، آینده را پیش‌بینی کنیم و بدانیم روی چه موضوعی باید تاکید، تقویت، تبیین و یا سکوت هوشمندانه داشته باشیم.

سردار زارع کمالی با هشدار نسبت به خطر موضع‌گیری‌های نسنجیده، بیان کرد: برخی موضع‌گیری‌ها آب در آسیاب دشمن می‌ریزد، باید ذائقه مخاطب و روندهای رسانه‌ای را بشناسیم و سرعت عمل را با دقت همراه کنیم.

وی در ادامه به موضوع جنگ روایت‌ها و جنگ اعتماد اشاره کرد و گفت: باید اعتماد مردم را جلب کنیم و اعتماد به معنی صداقت است و نباید صداقت را فدای جذابیت کنیم.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان امیدآفرینی را مهم‌ترین ماموریت امروز دانست و تصریح کرد: امیدآفرینی به معنای نادیده گرفتن مسائل نیست بلکه یعنی واقعیت‌ها را خوب ببینیم، مسائل را درک کنیم و برای حل آن‌ها تلاش کنیم و در گام دوم انقلاب باید به درستی تبیین کنیم که کجا بودیم، کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برسیم.

وی در پایان با تاکید بر لزوم داشتن «تقویم عملیات سایبری» در کنار تقویم مناسبتی، خاطرنشان کرد: باید بحران‌ها را پیش از وقوع شناسایی کنیم و فضای مجازی برای ما مقصد نیست بلکه میدان ماموریت دفاع از اسلام و مقابله با نقشه‌های دشمن است.

سردار زارع کمالی همچنین بر شناسایی، آموزش و انسان‌سازی جوانان و نوجوانان مستعد و باانگیزه تاکید کرد و گفت: هر فعال سایبری باید حداقل یک سوژه شاخص بومی داشته باشد تا به یک جریان رسانه‌ای تبدیل شود، مسائل مربوط به مکان، بودجه و اولویت‌بندی فضای مجازی در سطح شهرستان‌ها جمع‌بندی و پیگیری خواهد شد و نتایج آن اعلام می‌شود.

کد مطلب 6945162

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