به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا توانا در دیدار با فرماندار شهرستان کوثر اظهار کرد: توجه به سیاستهای محلهمحوری از جمله تکالیف ابلاغی وزارت کشور است و کانونهای مساجد با شبکه گستردهای که در سراسر مساجد دارند، میتوانند در اجرای این سیاستها نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی افزود: کانون های مساجد ظرفیت خوبی برای اجرای سیاست های محله محوری دولت چهاردهم دارد و باید از توان نوجوانان و جوانان در محلات استفاده شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: تشکیل کادر نوجوان و ساماندهی آنان حول محور مساجد، راهاندازی قرارگاههای کدبانو برای آموزش بانوان، برگزاری حلقههای فرهیختگی و برنامههای مناسبتی از جمله فعالیتهای شاخص کانونهای مساجد به شمار میرود.
توانا ادامه داد: حمایت از کانونهای مساجد، زمینهساز محرومیتزدایی در مناطق روستایی و محروم خواهد شد و به رشد فرهنگی و اجتماعی این مناطق منجر میشود.
وی خاطر نشان کرد: این کانونها در سالهای اخیر توجه ویژهای به آموزش و تربیت نوجوانان و جوانان داشتهاند و با برگزاری دورههای متنوع، نیروهای متعهد و توانمندی را پرورش دادهاند.
در ادامه این دیدار، شجاع اقبالی فرماندار شهرستان کوثر با اشاره به اینکه توصیه امام راحل درباره مساجد باید سرلوحه اقدامات قرار گیرد، ادامه داد: امام خمینی (ره) فرمودند امام خمینی (ره) مساجد را سنگر خواندند و فرمودند باید این سنگرها را حفظ کرد، این رهنمود روشن و نقش مساجد در سالهای اخیر نشان داده که مساجد باید محور فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باشند.
وی افزود: تاکنون فعالیتها و برنامههای شایستهای از سوی کانونهای مساجد شاهد بودهایم که آثار و ابعاد آن زمینهساز رشد و توسعه اجتماعی شده و نیازمند حمایت جدی است.
اقبالی یادآور شد: جامعه امروز به نشاط اجتماعی در همه ابعاد نیاز دارد و مساجد در این زمینه برای کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای سرمایههای اجتماعی و حرکت به سمت تعالی و رشد، نقشی کلیدی ایفا میکنند.
در پایان این دیدار، تفاهمنامه همکاری با موضوع حمایت از برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و حمایتی میان فرماندار شهرستان کوثر و مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل به امضا رسید.
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