۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

تبادل مبلغ بین استان‌ها راهکاری برای فعال‌سازی مساجد است

ساری-نماینده ولی فقیه درمازندران با اشاره به تعطیلی بخش قابل توجهی ازمساجد استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تبادل مبلغ میان استان‌ها برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی وپوشش مناطق ساحلی تأکیدکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی عصر یکشنبه در دیدار با مدیران حوزوی و تبلیغ دینی با بیان اینکه از مجموع حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مسجد در این استان تنها نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ مسجد فعال هستند، گفت: بخش زیادی از مساجد به دلیل نبود امام جماعت یا فعالیت محدود، عملاً کارکرد مؤثر فرهنگی ندارند و برای احیای آن‌ها نیاز به برنامه‌ریزی جدی وجود دارد.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در دیدار با مسئولان حوزوی، تبلیغ دینی و برپایی نماز جماعت را مهم‌ترین عامل در پویایی مساجد دانست و افزود: در بسیاری از مساجد استان، حضور امام جماعت به‌صورت محدود و یک‌وقته است و همین موضوع باعث کاهش کارکرد اجتماعی و فرهنگی آن‌ها شده است.

وی با تأکید بر لزوم حضور مبلغان مستمر در مناطق مختلف اظهار کرد: صرف اعزام‌های کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز مساجد نیست و باید زمینه استقرار پایدار روحانیون در این اماکن فراهم شود که این امر مستلزم تأمین زیرساخت‌هایی مانند خانه عالم و امکانات مناسب است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به ظرفیت گسترده سواحل استان که بیش از ۴۸۰ کیلومتر امتداد دارد، گفت: در ایام حضور گسترده مسافران، به‌ویژه فصل تابستان، نیاز به حضور مبلغان آموزش‌دیده و آشنا با شرایط فرهنگی و اجتماعی مناطق ساحلی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی ادامه داد: تجربه فعالیت گروه‌های تبلیغی در سال‌های گذشته نشان داده است که حضور منسجم مبلغان در سواحل و مناطق گردشگری با استقبال مردم همراه بوده و تأثیرگذاری بالایی داشته است.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین به ظرفیت‌های مغفول در مناطق جنگلی و زیارتی استان اشاره کرد و افزود: با وجود بیش از هزار امامزاده در مازندران، بخش قابل توجهی از این اماکن می‌توانند به کانون‌های فرهنگی فعال تبدیل شوند، اما تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مالی است.

وی تبادل ظرفیت‌های تبلیغی میان استان‌ها را اقدامی مؤثر و کم‌سابقه در کشور دانست و تصریح کرد: استفاده متقابل از توانمندی‌های تبلیغی استان‌ها می‌تواند موجب تقویت فعالیت‌های فرهنگی و افزایش اثرگذاری در جامعه شود.

