به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی عصر یکشنبه در دیدار با مدیران حوزوی و تبلیغ دینی با بیان اینکه از مجموع حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مسجد در این استان تنها نزدیک به یکهزار و ۷۰۰ مسجد فعال هستند، گفت: بخش زیادی از مساجد به دلیل نبود امام جماعت یا فعالیت محدود، عملاً کارکرد مؤثر فرهنگی ندارند و برای احیای آنها نیاز به برنامهریزی جدی وجود دارد.
آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در دیدار با مسئولان حوزوی، تبلیغ دینی و برپایی نماز جماعت را مهمترین عامل در پویایی مساجد دانست و افزود: در بسیاری از مساجد استان، حضور امام جماعت بهصورت محدود و یکوقته است و همین موضوع باعث کاهش کارکرد اجتماعی و فرهنگی آنها شده است.
وی با تأکید بر لزوم حضور مبلغان مستمر در مناطق مختلف اظهار کرد: صرف اعزامهای کوتاهمدت پاسخگوی نیاز مساجد نیست و باید زمینه استقرار پایدار روحانیون در این اماکن فراهم شود که این امر مستلزم تأمین زیرساختهایی مانند خانه عالم و امکانات مناسب است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به ظرفیت گسترده سواحل استان که بیش از ۴۸۰ کیلومتر امتداد دارد، گفت: در ایام حضور گسترده مسافران، بهویژه فصل تابستان، نیاز به حضور مبلغان آموزشدیده و آشنا با شرایط فرهنگی و اجتماعی مناطق ساحلی بیش از پیش احساس میشود.
وی ادامه داد: تجربه فعالیت گروههای تبلیغی در سالهای گذشته نشان داده است که حضور منسجم مبلغان در سواحل و مناطق گردشگری با استقبال مردم همراه بوده و تأثیرگذاری بالایی داشته است.
آیتالله محمدی لائینی همچنین به ظرفیتهای مغفول در مناطق جنگلی و زیارتی استان اشاره کرد و افزود: با وجود بیش از هزار امامزاده در مازندران، بخش قابل توجهی از این اماکن میتوانند به کانونهای فرهنگی فعال تبدیل شوند، اما تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی دقیق و حمایت مالی است.
وی تبادل ظرفیتهای تبلیغی میان استانها را اقدامی مؤثر و کمسابقه در کشور دانست و تصریح کرد: استفاده متقابل از توانمندیهای تبلیغی استانها میتواند موجب تقویت فعالیتهای فرهنگی و افزایش اثرگذاری در جامعه شود.
