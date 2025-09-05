به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز جمعه در جلسه بررسی جذب اعتبارات پروژههای تملک دارایی افزود: تلاش ما این است که همه دستگاههایی که میزان جذب آنها کمتر بوده است، اسناد خود را در مدت باقیمانده تحویل دهند و کارهای لازم را انجام دهند تا از حیث جذب اعتبارات مشکلی نداشته باشیم.
استاندار خوزستان دلیل برگزاری این جلسات را پیگیری همین موضوع دانست و گفت: این جلسات در طول این مدت برگزار شده و ادامه خواهد یافت.
موالیزاده به سازوکار جدید تخصیص بودجه سال آینده اشاره کرد و بیان داشت: برای تخصیص بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴، هر دستگاهی که عملکرد بهتری در جذب اعتبارات داشته باشد، تخصیص بیشتری خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: طبیعتاً هر دستگاهی که نتوانسته انتظارات ما را برآورده کند، تخصیص کمتری خواهد گرفت.
استاندار خوزستان تصریح کرد: این نکتهای است که دستگاهها بایستی به آن توجه داشته باشند و باید تفاوتی بین دستگاه فعال و منظم با دستگاه کمکار وجود داشته باشد.
موالیزاده خاطرنشان کرد: این سازوکار برای انگیزش دستگاهها در نظر گرفته شده و امیدواریم پروژههای ما روز به روز فعالتر شده و در این زمینه به توفیقات بیشتری دست پیدا کنیم.
نظر شما