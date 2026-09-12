به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه شنبه در نشست شورای مسکن گفت: نهضت ملی مسکن از مهمترین برنامههای دولتهای مختلف بوده و اولویت دولت تسریع در پروژه های نهضت ملی مسکن است. مسکن یک متغیر استراتژی در اقتصاد و سهم قابل توجهی در سبد هزینه خانوار دارد.
وی با اشاره به دو سایت کلیدی «تپه ماهور» و «کوثر»، بر تکمیل راههای دسترسی به این دو سایت پیش از فرارسیدن فصل زمستان و اجرای هرچه سریعتر فرآیند مناقصات تأکید کرد و اظهار کرد: روند برقرسانی و گازرسانی به پروژههای نهضت ملی مسکن استان رضایتبخش است و باید باقیمانده این خدمات نیز با همان شتاب و جدیت به سرانجام برسد.
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه «مشکلات نهضت ملی مسکن با پشت میزنشینی حل نمیشود»، مقرر کرد: هر هفته بازدیدهای میدانی از پروژهها انجام شود و هر ۱۴ روز یکبار جلسات شورای مسکن استان با محوریت پیگیری مصوبات جلسات قبل برگزار گردد.
وی همچنین برنامهریزی برای تکمیل پروژهها را باید بر مبنای زمانی «دهه فجر» دانست و از دستگاههای اجرایی خواست این هدف را ملاک عمل قرار دهند.
احمد کرمی با تأکید بر اینکه مسکن بدون زیرساختهای فرهنگی و آموزشی کامل نخواهد بود، خواستار تسریع در احداث همزمان ۴ مسجد در پروژههای نهضت ملی مسکن شهرهای مهران، دهلران، تپه ماهور و کوثر و نیز ساخت ۱۳ مدرسه با جدیت کامل در دستور کار دستگاههای ذیربط شد.
استاندار ایلام از پیمانکاران خواست با تغییر رویکرد و در تعامل با شورای مسکن استان، روند اجرای پروژهها را تسریع کنند و تصریح کرد: دغدغههای پیمانکاران در صورت نیاز در سطح استانی و ملی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین از بنیاد مسکن خواست با تشکیل اکیپهای کاری، روند پیشرفت پروژهها را بهطور مستمر نظارت کرده و از توقف و گذر زمان جلوگیری کنند و افزود: پیمانکارانی که پروژهها را زودتر از موعد مقرر تحویل دهند، از مشوقهای تعریفشده برخوردار خواهند شد.
به گفته استاندار، برخی پیمانها طولانی شده و هم متقاضی و هم پیمانکار از این موضوع متضرر شدهاند و باید پروژههای راکد مسکن فعال شوند اگر چه در برخی پروژهها خوب کار شده است، اما پیمانکاران چند مورد از مهمترین موضوعاتی را ارائه دهند تا مورد بررسی ویژه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: تأمین محل منابع مالی در اولویت است و پیگیری میشود و در راستای پیگیری مطالبات اقشار آسیبپذیر و با هدف تسهیل خانهدار شدنِ دهکهای ۱ تا ۴ و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، بستهی حمایتی تخصیص مییابد.
وی مقرر کرد: تفاهمنامهای میان کارفرما، کارگزار، پیمانکار، فرمانداری و دفتر فنی استانداری منعقد شود که در آن، بازه زمانی مشخص برای هر مرحله و زمان نهایی تحویل پروژهها بهصراحت تعیین و مبنای پایش قرار گیرد.
احمد کرمی در بخش پایانی سخنان خود، تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن را از دغدغههای جدی مردم دانست و خواستار کار شبانهروزی بر روی این پروژهها شد.
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