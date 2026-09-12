تأکید بر مدیریت هوشمند منابع آب و استفاده از پساب در فضای سبز ایلام

رضا دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در راستای ساماندهی خروج آب رودخانههای مرزی استان باید برنامهای برای تقویت کارهای آبخیزداری و آبخوانداری تدوین و اجرا شود، اظهار داشت: اجرای طرحهای آبخیزداری نقش مهمی در کاهش روانابها و افزایش نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی دارد.
وی با بیان اینکه افزایش ذخیره و تغذیه منابع آب زیرزمینی، یکی از اولویتهای اصلی مدیریت منابع آب در استان است، تصریح کرد: با اجرای طرحهای آبخوانداری میتوان از هدر رفتن آبهای سطحی جلوگیری کرد و زمینه را برای استفاده بهینه از این منابع فراهم آورد.
معاون استاندار با اشاره به اینکه پساب تصفیهخانه فاضلاب شهر ایلام تا پایان شهریور وارد مرحله بهرهبرداری خواهد شد، خاطرنشان کرد: استفاده از این پساب در شهرک صنعتی، واحدهای تولیدی و بهویژه آبیاری فضای سبز باید به صورت جدی عملیاتی شود.
دارابی در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت هوشمند منابع آب نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است، گفت: با جایگزینی پساب در مصارف غیرضروری، فشار بر منابع آب آشامیدنی کاهش مییابد و شاهد افزایش پایداری منابع آبی استان خواهیم بود.
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