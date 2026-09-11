حجت‌الاسلام والمسلمین علی سقاچی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش خانواده در شکل‌گیری جامعه سالم و ایمانی، گفت: اگر بخواهیم خانواده‌ای سالم و ایمانی و در ادامه جامعه‌ای اسلامی و ایمانی داشته باشیم، باید برای تحقق آن مقدمه‌چینی کنیم.

وی با بیان اینکه خانواده ایمانی بر پایه چند محور اساسی شکل می‌گیرد، افزود: اگر این هشت محور در خانواده رعایت شود، می‌توان انتظار داشت خانواده و محیط زندگی سالم و ایمانی شکل بگیرد و انسان در مسیر رشد و موفقیت قرار گیرد.

لقمه حلال، نخستین گام تشکیل خانواده ایمانی

رئیس ستاد اقامه نماز استان فارس، لقمه حلال را نخستین محور در شکل‌گیری خانواده سالم دانست و گفت: اگر خانواده‌ای به دنبال لقمه حلال نباشد، بنیان آن خانواده به تدریج آسیب می‌بیند؛ چراکه لقمه در شکل‌گیری نطفه اثرگذار است و باید نسبت به حلال و حرام بودن درآمد و خوراک خانواده حساس بود.

سقاچی ادامه داد: پس از لقمه، پاکی نطفه و سپس پاکی شیر مادر از دیگر مراحل مهم است و باید نسبت به این موضوعات توجه جدی داشت.

وی با اشاره به ماجرای تاریخی شیخ فضل‌الله نوری، گفت: نقل شده است که وقتی مادر فرزند شیخ فضل‌الله نوری بیمار شد، برای مدتی شیر او به دلیل بیماری مناسب نبود و فرزند را نزد همسایه‌ای بردند، اما بعد مشخص شد آن زن دارای عقاید انحرافی بوده است. شیخ فضل‌الله نوری بعدها این موضوع را در ارتباط با سرنوشت فرزندش مطرح کرد.

محیط سالم، فرزند سالم تربیت می‌کند

رئیس ستاد اقامه نماز فارس با تأکید بر تأثیر محیط بر تربیت فرزندان، گفت: اگر محیط خانواده سالم باشد، فرزند نیز در چنین محیطی رشد می‌کند. خانواده‌ای که صبح برای نماز بیدار می‌شود و فضای قرآنی و دینی در آن حاکم است، زمینه تربیت فرزند مؤمن را فراهم می‌کند.

وی افزود: نمی‌توان تأثیر محیط را نادیده گرفت؛ حتی در مدرسه نیز رفتار دانش‌آموزان از یکدیگر تأثیر می‌پذیرد. اگر محیط مدرسه و آموزش و پرورش محیطی ایمانی باشد، فرزندان نیز در چنین فضایی بهتر رشد می‌کنند.

سقاچی یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر تربیت فرزندان را دوستان و نحوه رفت‌وآمد آنان عنوان کرد و گفت: خانواده‌ها باید بدانند فرزندشان با چه کسانی رفت‌وآمد می‌کند، خانواده دوستان او چه شرایطی دارند و در چه محیطی قرار می‌گیرد.

تقلید و تلقین از عوامل اثرگذار بر رفتار انسان

وی با اشاره به نقش تقلید در شکل‌گیری رفتار افراد، بیان کرد: انسان‌ها از یکدیگر تقلید می‌کنند و بسیاری از رفتارها و حتی نوع پوشش افراد تحت تأثیر محیط و دوستان شکل می‌گیرد.

رئیس ستاد اقامه نماز فارس همچنین تلقین را از دیگر محورهای مؤثر بر تربیت و رفتار انسان دانست و گفت: اگر این هشت محور، از لقمه و نطفه و شیر گرفته تا محیط، خانواده، دوستان، تقلید و تلقین مورد توجه قرار گیرد، زمینه شکل‌گیری خانواده‌ای سالم و ایمانی فراهم خواهد شد.

برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید روی خانواده کار کرد

سقاچی در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با بی‌بندوباری و آسیب‌های اجتماعی باید بیشتر بر خانواده تمرکز کرد یا تبلیغات محیطی، تأکید کرد: برای موفقیت در هر کاری باید «سوز» و درد دین داشته باشیم.

وی افزود: اگر دلسوزی و بالاتر از آن، درد دین وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات قابل اصلاح است. مسئولان و دستگاه‌های مختلف باید نسبت به مسائل دینی و اجتماعی احساس مسئولیت داشته باشند.

ضرورت آموزش احکام کسب و کار به صاحبان مشاغل

رئیس ستاد اقامه نماز فارس با انتقاد از کم‌توجهی به آموزش احکام کسب و کار، گفت: وقتی برای یک مغازه مجوز صادر می‌شود، بیشتر به مسائل فنی و شرایط محیطی توجه می‌شود، اما باید پرسید آیا صاحب آن کسب‌وکار با احکام و مسائل شرعی مربوط به حرفه خود نیز آشناست یا خیر.

وی ادامه داد: برای هر حرفه‌ای احکام و مسائل شرعی متعددی وجود دارد؛ برای نمونه، در حوزه آرایشگری صدها حکم شرعی مطرح است که بسیاری از فعالان این حوزه ممکن است از آنها اطلاع نداشته باشند.

سقاچی با اشاره به برخی تخلفات در معاملات نیز گفت: گاهی فرد تصور می‌کند کاری که انجام می‌دهد زرنگی است، در حالی که از نظر شرعی اشکال دارد و اگر بداند آن عمل حرام است، قطعاً در رفتار خود تجدیدنظر خواهد کرد.

«درد دین» مسئولان مانع شکل‌گیری فساد می‌شود

وی با تأکید بر ضرورت توجه مدیران و مسئولان به نماز و مسائل دینی، اظهار کرد: اگر مسئولان درد دین داشته باشند، بسیاری از آسیب‌ها و مفاسد از جمله اختلاس شکل نخواهد گرفت.

رئیس ستاد اقامه نماز فارس افزود: باید در ادارات نیز به نماز توجه شود. در شرایطی که امکانات لازم برای اقامه نماز در محیط اداری فراهم است، مدیران و کارکنان باید نسبت به این فریضه اهتمام داشته باشند و این موضوع را در عمل نشان دهند.

سقاچی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مسئولان و مدیران در حوزه‌های مختلف، علاوه بر وظایف اداری، درد دین و دغدغه اصلاح جامعه داشته باشند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی از جمله فساد و بی‌انضباطی قابل پیشگیری خواهد بود.