به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری از درخشش تیم ملی المپیاد علوم زمین جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین (IESO 2026) در ایتالیا خبر داد.

وی گفت: این رقابت‌ها از ۲۰ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ برابر با ۲۹ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۵ در شهر تورین ایتالیا برگزار شد و تیم ملی المپیاد علوم زمین ایران موفق به کسب نتایج درخشان در بخش‌های تیمی و انفرادی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: جواد نامجو، دانش‌آموز پایه دوازدهم رشته علوم تجربی دبیرستان استعدادهای درخشان محمد رسول‌الله (ص) ناحیه ۳ شیراز، یکی از چهار عضو تیم ملی ایران در این رقابت‌ها بود که توانست با شایستگی سه مدال در بخش‌های تیمی و انفرادی کسب کند.

کلاری ادامه داد: نامجو در بخش کاوش گروهی میدانی بین‌المللی (ITFI) موفق به کسب مدال نقره انفرادی و مدال برنز تیمی شد و در بخش انفرادی پروژه سیستم زمین (ESP) نیز مدال برنز را به دست آورد.

وی با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی فارس، گفت: کسب سه مدال توسط این دانش‌آموز فارسی در یکی از معتبرترین رقابت‌های علمی دانش‌آموزی جهان، نشان‌دهنده ظرفیت علمی و استعدادهای ارزشمند دانش‌آموزان استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین به اقدام نمادین این دانش‌آموز پس از کسب مدال‌ها اشاره کرد و افزود: جواد نامجو پس از دریافت مدال، با در دست گرفتن یک کوله‌پشتی نمادین، یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشت.

کلاری خاطرنشان کرد: این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش دانش‌آموز، خانواده، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش است و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان استان فارس در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشد.