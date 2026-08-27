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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

درخشش دانش‌آموز شیرازی در المپیاد جهانی علوم زمین با کسب سه مدال

درخشش دانش‌آموز شیرازی در المپیاد جهانی علوم زمین با کسب سه مدال

شیراز- مدیرکل آموزش و پرورش فارس از درخشش جواد نامجو، دانش‌آموز شیرازی، در المپیاد جهانی علوم زمین ایتالیا خبر داد و گفت: این دانش‌آموز سه مدال انفرادی و تیمی کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری از درخشش تیم ملی المپیاد علوم زمین جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین (IESO 2026) در ایتالیا خبر داد.

وی گفت: این رقابت‌ها از ۲۰ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ برابر با ۲۹ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۵ در شهر تورین ایتالیا برگزار شد و تیم ملی المپیاد علوم زمین ایران موفق به کسب نتایج درخشان در بخش‌های تیمی و انفرادی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: جواد نامجو، دانش‌آموز پایه دوازدهم رشته علوم تجربی دبیرستان استعدادهای درخشان محمد رسول‌الله (ص) ناحیه ۳ شیراز، یکی از چهار عضو تیم ملی ایران در این رقابت‌ها بود که توانست با شایستگی سه مدال در بخش‌های تیمی و انفرادی کسب کند.

کلاری ادامه داد: نامجو در بخش کاوش گروهی میدانی بین‌المللی (ITFI) موفق به کسب مدال نقره انفرادی و مدال برنز تیمی شد و در بخش انفرادی پروژه سیستم زمین (ESP) نیز مدال برنز را به دست آورد.

وی با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی فارس، گفت: کسب سه مدال توسط این دانش‌آموز فارسی در یکی از معتبرترین رقابت‌های علمی دانش‌آموزی جهان، نشان‌دهنده ظرفیت علمی و استعدادهای ارزشمند دانش‌آموزان استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین به اقدام نمادین این دانش‌آموز پس از کسب مدال‌ها اشاره کرد و افزود: جواد نامجو پس از دریافت مدال، با در دست گرفتن یک کوله‌پشتی نمادین، یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشت.

کلاری خاطرنشان کرد: این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش دانش‌آموز، خانواده، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش است و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان استان فارس در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشد.

کد مطلب 6929712

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