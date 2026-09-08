به گزارش خبرنگار مهر، علی شیروانی صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به حساسیتهای موجود در جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان گفت: تجربه آموزشی، مهارتهای معلمی، شایستگیهای حرفهای و اخلاقی از جمله شاخصهای مهم در جذب اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.
وی با بیان اینکه مخاطبان اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، دانشجو معلمانی هستند که در آینده سالها مسئولیت تربیت کودکان و نوجوانان کشور را برعهده خواهند داشت، ادامه داد: مهارتهای تدریس، ارتباط، مدیریت و ارزشیابی در کنار اخلاق حرفهای، تعهد، مسئولیتپذیری، آیندهنگری و برخورداری از رویکرد تربیتی، از مهمترین ویژگیهای مورد توجه در جذب اعضای هیئت علمی است.
حساسیت ویژه دانشگاه فرهنگیان در جذب نیروی انسانی
سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این دانشگاه افزود: کارکنان دانشگاه نیز عمدتاً از نیروهای توانمند و شایسته آموزش و پرورش انتخاب میشوند و پس از ارزیابی، مصاحبه و تأیید مراجع ذیربط از جمله وزارتخانه و سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، فعالیت خود را آغاز میکنند.
شیروانی گفت: دانشگاه فرهنگیان از ظرفیت ارزشمندی در حوزه نیروی انسانی برخوردار است و به اعتقاد من، این دانشگاه یکی از دانشگاههای پرظرفیت کشور محسوب میشود.
استخدام دانشجو معلمان از نخستین ماههای ورود به دانشگاه
وی با بیان اینکه دانشجو معلمان از همان ماههای نخست ورود به دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش استخدام میشوند، افزود: این دانشجویان بر اساس نیاز آموزش و پرورش به معلم، دبیر، آموزگار، مربی، روانشناس و مشاور جذب شده و مسیر شغلی آینده آنان از ابتدای ورود به دانشگاه مشخص است.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس ادامه داد: دانشجو معلم باید علاوه بر کسب دانش تخصصی در رشته خود، شایستگیها و مهارتهای حرفهای معلمی را نیز فراگیرد.
شیروانی با اشاره به سرفصلهای آموزشی دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: دروس این دانشگاه به گونهای طراحی شده که دانشجو معلمان بتوانند تجارب عملی معلمی، مهارتهای تدریس، مدیریت کلاس و دیگر توانمندیهای مورد نیاز حرفه معلمی را کسب کنند.
وی اضافه کرد: تلاش میشود در آموزش روشهای تدریس و مدیریت کلاس، از ظرفیت استادان نخبه علوم تربیتی استفاده شود و در کنار توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور، روشهای نوین و بهروز آموزش و تدریس نیز مورد توجه قرار گیرد.
حرکت به سوی کلاسهای هوشمند و تربیت معلم بهروز
سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس با تأکید بر اهمیت توسعه سواد دیجیتال گفت: امروز نمیتوان انتظار داشت معلم با شیوهها و روشهای سنتی گذشته بتواند در کلاس درس آینده موفق باشد.
شیروانی افزود: حرکت به سمت کلاسهای هوشمند و ارتقای سواد دیجیتال معلمان و دانش آموزان از برنامههای مورد توجه وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان است و تلاش میشود معلمانی بهروز، کارآمد و برخوردار از مهارت و اخلاق حرفهای تربیت شوند.
وی با اشاره به جایگاه فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: اگر از مدیران مدارس و فعالان حوزه آموزش و پرورش درباره بهترین، شادابترین، باسوادترین و توانمندترین معلمان سؤال شود، در بسیاری از موارد به معلمان فارغالتحصیل دانشگاههای تربیت معلم و فرهنگیان اشاره خواهند کرد و این موضوع برای دانشگاه فرهنگیان مایه افتخار است.
فعالیت سه دانشکده دانشگاه فرهنگیان در فارس
سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس با اشاره به ساختار آموزشی این دانشگاه گفت: دانشگاه فرهنگیان فارس دارای سه دانشکده است که در حوزههای علوم پایه و علوم انسانی، رشتههای متعددی برای تأمین نیازهای آموزش و پرورش ارائه میشود.
شیروانی افزود: در دانشکده علوم پایه، رشتههایی همچون آموزش ریاضی، آموزش فیزیک، آموزش زیستشناسی، آموزش کار و فناوری و آموزش علوم تجربی ارائه میشود.
وی ادامه داد: در دانشکده علوم انسانی نیز رشتههای آموزش ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان عربی، هنر، الهیات و تاریخ فعال است و برای رشته آموزش علوم اجتماعی نیز مجوزهای لازم اخذ شده است.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس با بیان اینکه بخشی از دانشجویان این دانشگاه از استانهای مختلف کشور هستند، گفت: در برخی دانشکدهها دانشجویانی از ۱۲ استان کشور مشغول به تحصیل هستند و در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجویانی از استانهای همجوار و منطقه هفت کشوری در دانشگاه فرهنگیان فارس حضور دارند.
تحصیل ۸ هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان فارس
شیروانی با اشاره به جمعیت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان فارس بیان کرد: در مجموع حدود هشت هزار دانشجو در سه دانشکده این دانشگاه تحصیل میکنند و با پذیرش دانشجویان جدید، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.
وی پراکندگی ساختمانها در شهرهای شیراز، اقلید، کازرون و لارستان و فرسودگی بخشی از ساختمانها را از چالشهای دانشگاه فرهنگیان فارس عنوان کرد و گفت: این مسائل از واقعیتها و چالشهای پیشروی دانشگاه است و همواره یکی از مطالبات دانشگاه فرهنگیان از مسئولان در سطح استانی و ملی، رفع مشکلات زیرساختی و توسعه فضاهای آموزشی بوده است.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس در پایان تأکید کرد: با وجود چالشهای موجود، استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با تلاش و احساس مسئولیت در مسیر تحقق رسالت اصلی این دانشگاه، یعنی تربیت معلمان آینده کشور، گام برمیدارند.
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