به گزارش خبرگزاری مهر، اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس در اطلاعیه اعلام کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برنامههای ویژهای با عنوان زنگهای «جوانهها»، «شکوفهها»، «مهر و مقاومت» و «روز غنچهها» برای گروههای مختلف دانشآموزی و نوآموزان پیشدبستانی برگزار خواهد شد.
بر اساس این برنامه، زنگ «جوانهها» روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه و به صورت ویژه برای دانشآموزان پایه هفتم برگزار میشود.
همچنین روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه، زنگ «شکوفهها» ویژه دانشآموزان پایه اول ابتدایی به صدا درمیآید.
در ادامه این برنامهها، روز چهارشنبه اول مهرماه، زنگ «مهر و مقاومت» به مناسبت آغاز رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در مدارس استان فارس نواخته خواهد شد.
بر اساس اعلام آموزش و پرورش فارس، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه نیز زنگ «روز غنچهها» ویژه نوآموزان پیشدبستانی برگزار میشود.
این برنامهها با هدف گرامیداشت آغاز سال تحصیلی جدید و ایجاد فضایی مناسب برای ورود دانشآموزان و نوآموزان به سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ پیشبینی شده است.
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