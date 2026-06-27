گازهای همراه؛ حلقه پنهان امنیت انرژی و کاهش ناترازی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت انرژی در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به یکی از مسائل راهبردی اقتصاد ایران تبدیل شده است. رشد مصرف، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، افزایش تقاضای فصلی، محدودیت سرمایه‌گذاری در توسعه میادین و فشار هم‌زمان بر شبکه گاز و برق، باعث شده مفهوم ناترازی انرژی از یک هشدار کارشناسی به یک واقعیت عملیاتی تبدیل شود. در چنین شرایطی، هر منبعی که بتواند بدون نیاز به اکتشاف جدید و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود به عرضه انرژی اضافه شود، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. گازهای همراه نفت دقیقاً در همین نقطه قرار می‌گیرند؛ منابعی که هم‌زمان با تولید نفت از میادین خارج می‌شوند، اما در صورت نبود زیرساخت جمع‌آوری، فرآورش و انتقال، یا در مشعل‌ها سوزانده می‌شوند یا بخشی از ارزش اقتصادی و انرژی خود را از دست می‌دهند. جمع‌آوری این گازها در نگاه نخست ممکن است یک پروژه فنی در صنعت نفت به نظر برسد، اما در واقع بخشی از سیاست کلان امنیت انرژی است؛ زیرا گازی را که پیش‌تر هدر می‌رفت به خوراک قابل استفاده برای شبکه، نیروگاه‌ها، صنایع، پتروشیمی‌ها یا تزریق به میادین نفتی تبدیل می‌کند.

گاز همراه از این جهت اهمیت دارد که برخلاف بسیاری از منابع جدید انرژی، نیازمند کشف میدان تازه نیست. این گاز در جریان تولید نفت به دست می‌آید و مسئله اصلی، ایجاد زنجیره‌ای منسجم برای مهار، جمع‌آوری، شیرین‌سازی، تفکیک، انتقال و مصرف آن است. بنابراین، پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه از منظر اقتصادی و امنیتی دو کارکرد هم‌زمان دارند: نخست، جلوگیری از اتلاف یک منبع ارزشمند و دوم، افزایش ظرفیت تأمین در شرایطی که کشور با رشد تقاضا و محدودیت عرضه روبه‌رو است. هر مترمکعب گازی که از مشعل‌ها به شبکه مصرف یا زنجیره ارزش منتقل شود، می‌تواند بخشی از فشار بر منابع اصلی گاز را کاهش دهد. این موضوع به‌ویژه برای کشوری که بخش بزرگی از تولید برق، گرمایش خانگی، سوخت صنایع و خوراک پتروشیمی آن به گاز وابسته است، اهمیتی فراتر از صرفه‌جویی دارد و به مسئله پایداری اقتصاد و خدمات عمومی تبدیل می‌شود.

کاهش ریسک ناترازی در گاز، برق و صنعت با خاموشی فلرها

ناترازی انرژی معمولاً زمانی آشکار می‌شود که تقاضا در یک دوره مشخص از توان عرضه پایدار فراتر می‌رود. در ایران، این وضعیت در فصل سرد در بخش گاز و در فصل گرم در بخش برق بیشتر خود را نشان می‌دهد. در زمستان، افزایش مصرف خانگی و تجاری باعث می‌شود گاز کمتری به نیروگاه‌ها و صنایع برسد و در نتیجه یا بخشی از صنایع با محدودیت مصرف مواجه شوند یا نیروگاه‌ها به سمت سوخت‌های جایگزین مانند گازوئیل و مازوت بروند. در تابستان نیز رشد مصرف برق فشار تازه‌ای بر نیروگاه‌ها وارد می‌کند و اگر تأمین سوخت نیروگاهی پایدار نباشد، ریسک خاموشی یا کاهش ذخیره عملیاتی شبکه افزایش می‌یابد. در این میان، جمع‌آوری گازهای همراه می‌تواند یکی از ابزارهای کاهش این ریسک باشد، زیرا عرضه‌ای مکمل و داخلی ایجاد می‌کند که به کاهش شکاف میان تولید و مصرف کمک می‌کند.

اثر این پروژه‌ها را باید در چند سطح دید. در سطح نخست، افزایش مستقیم عرضه گاز قرار دارد. وقتی گازهای همراه پس از جمع‌آوری و فرآورش وارد شبکه می‌شوند یا به مصرف نیروگاهی، صنعتی و پتروشیمی می‌رسند، بخشی از نیاز از محل منبعی تأمین می‌شود که پیش‌تر در عمل از چرخه مصرف خارج بود. این افزایش عرضه شاید به‌تنهایی همه ناترازی را حل نکند، اما در شرایط اوج مصرف می‌تواند نقش ضربه‌گیر داشته باشد. در سیستم‌های انرژی، گاهی همین ظرفیت‌های مکمل هستند که از تبدیل فشار عرضه به بحران جلوگیری می‌کنند. چند میلیون مترمکعب گاز اضافه در روز، در زمان اوج مصرف، می‌تواند تفاوت میان استمرار تولید یک واحد صنعتی، کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه یا جلوگیری از افت فشار در بخشی از شبکه باشد.

در سطح دوم، جمع‌آوری گازهای همراه به کاهش مصرف سوخت‌های مایع کمک می‌کند. وقتی گاز کافی در اختیار نیروگاه‌ها نباشد، استفاده از سوخت مایع افزایش می‌یابد. این جایگزینی نه‌تنها هزینه اقتصادی بالاتری دارد، بلکه پیامدهای زیست‌محیطی و عملیاتی بیشتری نیز ایجاد می‌کند. سوخت مایع باید تولید، حمل، ذخیره و توزیع شود و در برخی موارد کیفیت احتراق و آلایندگی آن چالش‌های جدی ایجاد می‌کند. بنابراین، هر مقدار گاز همراهی که بتواند جایگزین سوخت مایع در نیروگاه یا صنعت شود، هم امنیت تأمین را تقویت می‌کند و هم هزینه‌های جانبی سیستم انرژی را کاهش می‌دهد. این مسئله برای تاب‌آوری شبکه برق نیز مهم است، زیرا پایداری سوخت نیروگاه‌ها یکی از شروط اصلی پایداری تولید برق است.

در سطح سوم، این پروژه‌ها به حفظ تولید صنعتی و کاهش اختلال در زنجیره‌های اقتصادی کمک می‌کنند. ناترازی گاز فقط مسئله خانوار یا نیروگاه نیست؛ بسیاری از صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به تأمین مستمر انرژی وابسته‌اند. محدودیت گاز در این صنایع به کاهش تولید، افزایش هزینه، اختلال در صادرات و کاهش درآمد بنگاه‌ها منجر می‌شود. اگر جمع‌آوری گازهای همراه بتواند بخشی از خوراک یا سوخت مورد نیاز این بخش‌ها را تأمین کند، آثار آن به فراتر از بخش انرژی سرایت می‌کند و به ثبات اقتصادی کمک می‌کند. به همین دلیل، ارزش این پروژه‌ها صرفاً با قیمت گاز جمع‌آوری‌شده سنجیده نمی‌شود، بلکه باید هزینه جلوگیری‌شده از خاموشی، افت تولید، مصرف سوخت مایع، آلودگی و کاهش صادرات را نیز در نظر گرفت.

تاب‌آوری، محیط زیست و مسیر سیاست‌گذاری آینده

تاب‌آوری سیستم انرژی یعنی توانایی آن برای ادامه عملکرد در برابر شوک‌ها، نوسان‌ها و اختلال‌ها. این شوک‌ها می‌توانند فصلی، فنی، اقتصادی یا حتی ناشی از رشد غیرمنتظره مصرف باشند. جمع‌آوری گازهای همراه تاب‌آوری را از مسیر افزایش تنوع و انعطاف‌پذیری تقویت می‌کند. هرچه منابع تأمین گاز متنوع‌تر باشد و سیستم بتواند از ظرفیت‌های پراکنده‌تری استفاده کند، آسیب‌پذیری آن در برابر اختلال در یک میدان، خط انتقال یا مرکز تولید کاهش می‌یابد. گازهای همراه، به دلیل پراکندگی در مناطق نفت‌خیز و ارتباط مستقیم با تولید نفت، می‌توانند بخشی از این تنوع را ایجاد کنند؛ البته به شرط آنکه زیرساخت جمع‌آوری و انتقال به‌درستی طراحی شود و ارتباط آن با نیازهای منطقه‌ای و ملی برقرار باشد.

بعد زیست‌محیطی این پروژه‌ها نیز مستقیماً با امنیت انرژی پیوند دارد. سوزاندن گاز در مشعل‌ها علاوه بر انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای، به معنای هدررفت منبعی است که می‌توانست در خدمت تولید، گرمایش یا ارزش‌آفرینی صنعتی قرار گیرد. کاهش فلرینگ یا مشعل‌سوزی، هم کیفیت محیط زیست مناطق نفت‌خیز را بهبود می‌دهد و هم تصویر حکمرانی انرژی را ارتقا می‌بخشد. در دنیای امروز، امنیت انرژی فقط به معنای داشتن ذخایر فراوان نیست؛ بلکه به معنای استفاده کارآمد، پایدار و کم‌اتلاف از منابع موجود است. کشوری که بخش قابل توجهی از گاز همراه خود را می‌سوزاند، در واقع بخشی از ظرفیت امنیت انرژی خود را از دست می‌دهد. بنابراین، مهار این گازها نشانه‌ای از حرکت به سمت بهره‌وری بالاتر و مدیریت هوشمندتر منابع است.

با این حال، موفقیت پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه به چند پیش‌شرط مهم وابسته است. نخست، سرمایه‌گذاری پایدار و مدل اقتصادی جذاب لازم است. بسیاری از این پروژه‌ها در مناطق عملیاتی دشوار، با نیاز به تجهیزات فشرده‌سازی، خطوط لوله، واحدهای فرآورش و فناوری‌های کنترل آلایندگی اجرا می‌شوند و بدون تأمین مالی مناسب به نتیجه نمی‌رسند. دوم، هماهنگی میان بخش نفت، گاز، برق و صنعت ضروری است. اگر گاز جمع‌آوری شود اما برای مصرف آن برنامه مشخص وجود نداشته باشد، بخشی از مزیت پروژه از بین می‌رود. سوم، باید اولویت‌بندی میادین و مناطق بر اساس حجم گاز همراه، نزدیکی به زیرساخت‌ها، شدت مشعل‌سوزی و نیاز منطقه‌ای انجام شود تا منابع محدود به پروژه‌هایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر کاهش ناترازی و افزایش تاب‌آوری دارند.

در نهایت، جمع‌آوری گازهای همراه را باید بخشی از یک بسته بزرگ‌تر برای اصلاح نظام انرژی دانست. این پروژه‌ها جایگزین توسعه میادین گازی، بهینه‌سازی مصرف، اصلاح الگوی مصرف خانگی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها یا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیستند، اما مکملی بسیار مهم برای همه این سیاست‌ها محسوب می‌شوند. مزیت اصلی آن‌ها این است که از دل اتلاف موجود، ظرفیت جدید می‌سازند. در شرایطی که تأمین انرژی با محدودیت سرمایه، رشد مصرف و فشارهای فصلی روبه‌رو است، چنین ظرفیتی ارزش راهبردی دارد. اگر گازهای همراه به‌جای سوختن در مشعل‌ها وارد چرخه تولید و مصرف شوند، کشور نه‌تنها گاز بیشتری در اختیار خواهد داشت، بلکه شبکه انرژی آن انعطاف‌پذیرتر، اقتصاد آن پایدارتر و محیط زیست آن کم‌آسیب‌تر خواهد بود. از این منظر، جمع‌آوری گازهای همراه یکی از عملی‌ترین مسیرها برای تبدیل یک چالش قدیمی به فرصتی تازه در امنیت انرژی ایران است.