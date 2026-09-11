https://mehrnews.com/x3d3d3 ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ کد مطلب 6944183 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصدونود و پنجمین شب بیعت با رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصدو نود و پنجمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6944183 کپی شد مطالب مرتبط یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری طنین لبیک مردم خمین؛ ۱۹۶ شب وفاداری به آرمانهای رهبر معظم انقلاب اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید ۱۹۶ شب ایستادگی در عهد؛ تجدید پیمان مردم اراک با ولایت ادامه دارد برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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