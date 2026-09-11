https://mehrnews.com/x3d3db ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ کد مطلب 6944190 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ ۱۹۵ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در لبیک به فرمان رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو ۱۹۵ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6944190 کپی شد مطالب مرتبط یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید طنین لبیک مردم خمین؛ ۱۹۶ شب وفاداری به آرمانهای رهبر معظم انقلاب ۱۹۴ شب ایستادگی در دیار آفتاب؛ تجدید بیعت مقتدرانه مردم با رهبری ۱۹۶ شب ایستادگی در عهد؛ تجدید پیمان مردم اراک با ولایت ادامه دارد برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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