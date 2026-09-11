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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

۱۹۵ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در لبیک به فرمان رهبر انقلاب

۱۹۵ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در لبیک به فرمان رهبر انقلاب

خمین- در این ویدئو ۱۹۵ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6944190

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